Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Plus de 92 mille entreprises ont été créées au Maroc en dix mois
Les priorités du nouveau DG de l’ADD passées à la loupe…
Can Maroc 2025: soulever enfin une deuxième coupe «à la maison»
L’aéroport de Casablanca franchit le cap de 11 millions de passagers
Les retombées économiques, sociales et diplomatiques de la CAN 2025
Agences Urbaines: les députés planchent toujours sur le projet du gouvernement
Industrie du tapis: la fabrication industrielle locale s’organise face aux importations
Sunrise, géant chinois du textile, lance la construction de son usine à Fès
Maroc: les recettes fiscales progressent de 14,5% à fin novembre
CAN 2025: le prix de la gloire continentale se paie aussi en livres sterling….
Home Transport aérienL’aéroport de Casablanca franchit le cap de 11 millions de passagers
Transport aérien

L’aéroport de Casablanca franchit le cap de 11 millions de passagers

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

L’aéroport Mohammed V de Casablanca franchit le cap historique des 11 millions de passagers et confirme sa part de 31% du trafic national, porté par l’élan exceptionnel de la Coupe d’Afrique des Nations 2025

Cette semaine, l’aéroport a dépassé, pour la première fois, le seuil symbolique des 11 millions de passagers, marquant une étape majeure dans son développement, indique l’Office national des aéroports (ONDA) dans un communiqué.

Confirmant son rôle central dans la dynamique aérienne nationale et continentale, l’aéroport Mohammed V s’inscrit ainsi sur une trajectoire de croissance soutenue vers 2030, relève l’ONDA.

Lire aussi | CAN-2025: l’ONDA digitalise le parcours passager à Casablanca

Sur l’ensemble de l’année, le trafic est passé de 10,5 millions de passagers en 2024 à 11,5 millions en clôture 2025, soit une progression de 9,3 %, soutenue par l’afflux de supporters, de délégations officielles et de visiteurs internationaux à l’occasion de la CAN 2025, ainsi que par le renforcement des liaisons aériennes.

Cette performance confirme la place stratégique de Casablanca, dont le trafic représente désormais 31 % du trafic global des aéroports du Royaume, faisant de l’aéroport la principale porte d’entrée du Maroc.

Les perspectives s’inscrivent pleinement dans la stratégie « Aéroports 2030 », visant à accompagner la montée en puissance du trafic à travers le renforcement des capacités, l’amélioration de l’expérience passager et la modernisation des infrastructures. Dans ce cadre, l’aéroport de Casablanca se projette vers 12,5 millions de passagers dès 2026 et plus de 20 millions à l’horizon 2030.

Lire aussi | Les aéroports du Maroc se mettent à l’heure de la CAN-2025

La CAN 2025 s’impose ainsi comme un puissant levier d’accélération, révélant la capacité de l’aéroport de Casablanca à accompagner des événements de portée mondiale et à inscrire durablement le transport aérien marocain dans une nouvelle phase de croissance.

Vous aimerez aussi

Vueling va desservir quatre villes marocaines depuis l’Espagne

Royal Air Maroc et Malaysia Airlines signent un partenariat de partage de codes

Vueling inaugure une liaison aérienne entre Barcelone et Agadir

RAM et Royal Jordanian reprennent le partage de codes

Aviation arabe: croissance historique et défis majeurs au sommet de Rabat

Le pari de l’avenir: avions modernes et aéroports performants