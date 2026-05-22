MG Motor Maroc lance le Cyberster

MG Motor Maroc a levé le voile sur le MG Cyberster, un cabriolet 100 % électrique qui associe design avant-gardiste, technologie de pointe et performances sur route. Un lancement qui marque une étape importante pour la marque dans le Royaume, qui entend séduire une clientèle en quête d’innovation et de conduite dynamique.

Selon le staff de l’importateur, l’arrivée du Cyberster marque la volonté de MG Motor de renforcer son image et de se positionner sur le segment premium. Et cette stratégie de montée en gamme s’accompagne, toujours selon le staff, d’un développement soutenu du réseau national. Aussi, l’ouverture de nouveaux showrooms, ainsi que la mise en place d’une expérience client alignée sur les standards des grandes marques internationales, témoignent de l’ambition de MG Motor Maroc de s’imposer comme un acteur de référence sur le marché automobile premium.

Coté design, l’engin ne passe pas inaperçue avec sa silhouette biplace et ses lignes tendues ; ajoutez-y des portes à ouverture en élytre et des feux arrière joliment crayonnés qui renforcent son identité visuelle et son audace stylistique. À l’intérieur, le cockpit se distingue par trois écrans numériques, dont un combiné de 10,25 pouces et un écran central dédié à l’info divertissement. Le volant sport à méplat, le système audio BOSE à 8 haut-parleurs et la connectivité Apple CarPlay/Android Auto complètent une expérience de conduite moderne et premium.

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Dans sa version «Twin Motor», équipée de quatre roues motrices, l’engin développe une puissance de 510 chevaux et un couple de 725 Nm. De quoi lui permettre d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 3,2 secondes. L’autonomie, mesurée selon le cycle WLTP peut atteindre 443 kilomètres, offrant une polyvalence adaptée aussi bien aux trajets urbains qu’aux longues distances. Une performance qui repose sur une batterie de 77 kWh, conçue pour allier puissance et endurance.

Grâce à la technologie de recharge rapide en courant continu (DC), le Cyberster peut passer de 10 % à 80 % de charge en 38 minutes seulement, avec une puissance de recharge allant jusqu’à 144 kW. Comptez 680 000 DH pour repartir au volant du Cyberster.