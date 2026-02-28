Le Maroc condamne les agressions iraniennes contre des pays arabes

Le Maroc condamne avec la plus grande fermeté l’attaque abjecte de missiles iraniens qui a violé l’intégrité et la sécurité des États arabes frères, à savoir le Royaume d’Arabie Saoudite, l’Etat des Emirats Arabes Unis, le Royaume de Bahreïn, l’Etat du Qatar, l’Etat du Koweït et le Royaume hachémite de Jordanie.

Le Royaume considère cette agression comme une violation flagrante de la souveraineté nationale de ces Etats, une atteinte inacceptable à leur sécurité et une menace directe à la stabilité de la région, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le Maroc affirme sa pleine solidarité avec les États arabes frères dans toutes les mesures légitimes qu’ils prennent pour répondre à cette attaque et protéger leur sécurité ainsi que la quiétude de leurs citoyens et des résidents.