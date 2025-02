UM6P, OCP et Embrapa s’allient pour une agriculture durable

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), OCP Fertilizantes, OCP Nutricrops et l’Entreprise brésilienne de recherche agricole (Embrapa) ont signé un accord de coopération visant à renforcer la recherche et le développement dans le domaine de l’agriculture durable. Ce partenariat ambitionne de répondre aux défis mondiaux en matière de sécurité alimentaire et de durabilité environnementale grâce à des solutions innovantes.

L’accord prévoit la mise en place de projets communs axés sur le transfert de technologies agricoles avancées, la formation de chercheurs et d’étudiants, ainsi que l’amélioration de l’efficacité des nutriments et la promotion de pratiques respectueuses de l’environnement. Ce partenariat vise également à favoriser l’échange de connaissances entre le Maroc et le Brésil, renforçant ainsi la coopération Sud-Sud.

« Ce partenariat s’inscrit dans notre vision de faire de la science et de l’innovation des leviers de transformation durable des systèmes agricoles. En mobilisant les connaissances et technologies les plus avancées, nous œuvrons à façonner un avenir où l’agriculture devient un moteur de prospérité, de résilience et d’équilibre pour notre planète », a déclaré Hicham El Habti, Président de l’UM6P.

Des initiatives pour une agriculture durable

Les initiatives prévues dans le cadre de cet accord comprennent le développement d’engrais innovants, l’application de techniques d’agriculture numérique, la biofortification des cultures et la promotion de l’économie circulaire dans le secteur agricole. Un programme de bourses sera également mis en place pour encourager les échanges académiques et renforcer les compétences des chercheurs et étudiants des deux pays.

Silvia Massruhá, présidente d’Embrapa, a souligné l’importance d’actions stratégiques pour garantir une production alimentaire durable. « Embrapa joue un rôle clé, en s’impliquant non seulement dans l’élaboration des politiques publiques nationales, mais aussi sur la scène internationale. Il s’agit d’un enjeu mondial qui impacte à la fois les producteurs sur le terrain et les marchés, tant nationaux qu’étrangers », a-t-elle expliqué.

Une coopération pour l’avenir de l’agriculture

OCP Fertilizantes et OCP Nutricrops se disent également engagés dans cette dynamique. « Nous sommes ravis de nous associer et d’explorer des idées novatrices qui favoriseront la durabilité et la prospérité de l’agriculture, tant dans notre pays qu’à l’échelle mondiale », a déclaré Marcos Antonio Stelzer, CEO d’OCP Fertilizantes.

De son côté, Youssef El Bari, CEO d’OCP Nutricrops, a insisté sur l’importance de cette collaboration : « Ce Master Research Agreement incarne notre volonté de mettre la science et l’innovation au service d’une agriculture plus durable, résiliente et productive, tout en s’adaptant aux spécificités des sols et des cultures. »