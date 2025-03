L’UM6P accueille la Conférence générale de l’Association des universités africaines

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) accueille, du 21 au 25 juillet 2025 à Rabat, la 16ᵉ Conférence générale quadriennal de l’Association des universités africaines (AUA), plus haut organe décisionnel déterminant les stratégies de l’enseignement supérieur dans le continent.

Sous le thème « Façonner l’avenir de l’enseignement supérieur pour l’innovation et le développement durable en Afrique », cette 16e édition réunira les principaux acteurs pour aborder les défis critiques auxquels l’enseignement supérieur africain est confronté.

Les discussions porteront sur la promotion de l’innovation, la croissance durable et l’alignement des institutions éducatives avec l’Agenda 2063 de l’Afrique pour répondre aux besoins socio-économiques évolutifs du continent.

La conférence se concentrera sur trois objectifs principaux. Le premier se focalise sur les moyens d’améliorer l’accès équitable à l’enseignement supérieur en réduisant les barrières et en promeuvent la rétention. Deusio, il s’agit de renforcer les écosystèmes de recherche et d’innovation à travers le financement et le soutien de projets répondant aux défis locaux et régionaux. Le troisième objectif concerne l’intégration des Objectifs de Développement Durable dans les programmes et les pratiques institutionnelles pour favoriser la transformation sociétale.

Ces objectifs seront explorés à travers neuf sous-thèmes couvrant un large éventail de sujets, tels que la transformation de l’enseignement supérieur, le rôle de l’intelligence artificielle et des technologies dans l’éducation, la refonte des programmes et les systèmes de transfert de crédits , la recherche collaborative et le renforcement des capacités.

Le Pr. Olusola Oyewole, secrétaire général de l’AUA, a invité ”toutes les personnes et institutions partageant une vision commune pour l’avancement de l’enseignement supérieur en Afrique à participer à cet événement majeur”, en vue de partager des idées novatrices, des solutions pratiques et les bonnes pratiques.

Quant au Pr. Rachid Serraj, directeur de l’Africa Initiative à l’UM6P, il souligne que cet événement ”illustre notre engagement commun en faveur du développement de l’enseignement supérieur en Afrique et de la résolution des défis du continent à travers la collaboration, l’innovation et le développement durable”.

La conférence réunira notamment des dirigeants d’universités, des administrateurs académiques, des chercheurs, des décideurs politiques, des responsables gouvernementaux, des partenaires au développement, des étudiants, des organisations de jeunesse et des représentants du secteur privé.