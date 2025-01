L’UM6P et STATION F s’associent pour renforcer l’innovation entre l’Europe et l’Afrique

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et STATION F annoncent un partenariat stratégique visant à soutenir l’innovation et à renforcer les liens entre l’Europe et l’Afrique.

Ce programme, baptisé NextAfrica, met l’accent sur l’accélération des startups internationales intéressées par le marché africain, avec un focus particulier sur des secteurs clés tels que la Greentech, l’Agritech et la Healthtech. Ce partenariat s’inscrit dans la vision de l’UM6P de promouvoir l’innovation durable et d’accompagner les entreprises en développement en Afrique.

Dans le cadre de cette collaboration, l’UM6P mettra à disposition de ses partenaires un espace de plus de 40 postes de travail au sein de STATION F, l’un des plus grands campus de startups au monde, basé à Paris. Ce nouvel espace dédié vise à offrir un environnement propice à l’innovation et au développement des startups, tout en facilitant leur accès aux ressources et aux infrastructures de l’UM6P au Maroc.

Le programme NextAfrica propose aux startups un accompagnement complet, incluant du mentorat, des opportunités de financement, ainsi qu’un soutien technique et stratégique. Les startups bénéficieront également d’un accès privilégié aux marchés africains grâce aux connexions établies avec les acteurs clés du continent, facilitant ainsi les partenariats technologiques et commerciaux. De plus, cette initiative permettra aux startups de profiter d’une immersion au sein de l’écosystème entrepreneurial dynamique de STATION F à Paris tout en ayant un accès direct aux infrastructures et aux ressources de l’UM6P au Maroc.

Ce partenariat vise à accélérer la croissance des startups dans des domaines stratégiques pour l’Afrique, en particulier la GreenTech et la HealthTech, en leur fournissant les outils nécessaires pour relever les défis technologiques, économiques et environnementaux du continent.

Hicham El Habti, Président de l’UM6P, a souligné l’importance de cette alliance en déclarant : « Cette collaboration avec STATION F reflète notre ambition de connecter les talents africains et européens autour d’un environnement entrepreneurial innovant. En unissant nos forces, nous offrons aux startups les outils pour relever les défis de l’Afrique, tout en renforçant le lien entre les deux continents. »

De son côté, Roxanne Varza, directrice de STATION F, a ajouté : « Nous sommes très fiers d’accueillir l’UM6P à STATION F. Ce partenariat va renforcer des secteurs stratégiques pour nous, tels que la GreenTech et la HealthTech, tout en consolidant notre lien avec le Maroc, qui est aujourd’hui le troisième pays le mieux représenté à STATION F. »

Le programme NextAfrica accompagnera chaque année une vingtaine de startups, offrant à ces dernières un soutien international unique pour leur développement et leur expansion, tant sur les marchés européens qu’africains.