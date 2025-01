Commission nationale: des projets de 17,3 MMDH et 27 mille emplois à la clé

La 7ème Commission nationale des investissements (CNI) a approuvé, mercredi, 20 projets d’investissement pour un montant global de 17,3 milliards de dirhams (MMDH), devant générer près de 27.000 emplois.

Quinze projets de conventions et deux avenants à des conventions s’inscrivent dans le cadre du dispositif principal instauré par la nouvelle Charte de l’investissement, D’après le département du chef de gouvernement, ils mobiliseront un montant global de près de 4,3 MMDH et devront créer près de 5.500 emplois (3.900 directs et 1.600 indirects).

Le tourisme reste le principal pourvoyeur d’emplois avec 42%, suivi du secteur de l’automobile à hauteur de 24%, du secteur de l’agroalimentaire 13% et l’outsourcing 8%.

Lesdits projets sont réalisés dans14 provinces et préfectures dans sept régions du Royaume, notamment les provinces de Béni Mellal, Guelmim et Tan-Tan. Ils portent sur 7 secteurs d’activité, dont le tourisme, les énergies renouvelables, l’agroalimentaire, l’automobile, l’industrie de l’emballage, l’industrie de l’éclairage et l’outsourcing.

Par ailleurs, les trois projets restants, qui sont à caractère stratégique, concernent les secteurs du textile et du cuir, de l’industrie métallique et métallurgique et des télécoms, notamment dans les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Rabat-Salé-Kénitra. Leur valeur s’élève à 13 MMDH, avec des créations de près de 21.500 emplois directs et indirects.

« Notre pays connaît une dynamique continue de l’investissement privé dans de nombreux secteurs d’activité ainsi que dans plusieurs provinces et préfectures du Royaume, grâce à la nouvelle Charte de l’investissement, mise en application conformément aux hautes directives royales », a affirmé le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui préside les travaux de la Commission.

Les chantiers et programmes lancés par le gouvernement dans plusieurs secteurs « constituent désormais un facteur de motivation pour l’investissement, comme c’est le cas pour le secteur du tourisme », s’est-il réjoui.