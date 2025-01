Annulation de l’appel d’offres pour la construction de l’autoroute Rabat-Casablanca continentale : voici ce qu’il en est réellement !

Ces derniers jours, de nombreuses spéculations ont circulé concernant l’annulation par Autoroutes du Maroc (ADM) de l’appel d’offres N°70/24/S, relatif à la construction de l’autoroute Rabat-Casablanca continentale, ainsi que des lots 1, 3 et 4 de l’appel d’offres N°71/24/S pour la réalisation de viaducs sur les Oueds Hassar, El Maleh, N’fifikh, Elghbar, Mhasser, Cherrate et Yquem. Alors que l’annonce a suscité une vague de questions, Challenge a pris l’initiative de clarifier les raisons réelles de cette décision stratégique.

L’annulation de ces appels d’offres a été décidée afin de permettre une relance rapide, mais avec un mode de financement réajusté. Le but est d’introduire un système de préférence nationale, favorisant ainsi une plus grande participation des entreprises de BTP marocaines, selon une source proche du dossier.

Relance avec un mode de financement révisé : priorité à la préférence nationale

Cette initiative s’inscrit dans une volonté claire de renforcer le secteur local et d’assurer la compétitivité des acteurs nationaux sur des projets d’envergure. L’adoption de ce nouveau mode de financement vise à ouvrir davantage de possibilités aux entreprises marocaines, leur permettant de jouer un rôle central dans la réalisation de cette infrastructure majeure.

Lot n°2 : un projet en phase d’adjudication

Il est important de souligner que l’annulation ne concerne pas l’ensemble du projet. En effet, le lot n°2 de l’appel d’offres N°71/24/S, portant sur la construction de certains viaducs, reste en cours et se trouve actuellement en phase d’adjudication. Ce lot continue donc d’avancer comme prévu, sans être affecté par la décision de relance.

Aucun impact sur les délais du projet autoroutier

Contrairement à certaines rumeurs, cette annulation n’aura pas de conséquences sur les délais de l’ambitieux projet de l’autoroute Rabat-Casablanca continentale, selon notre source. Ce projet, l’un des plus stratégiques du pays, continue de respecter son calendrier. À ce jour, il est dans sa phase finale de gestion des expropriations des terrains nécessaires pour le démarrage des travaux. Le projet avance donc conformément aux attentes, et la relance des appels d’offres ne devrait pas perturber sa mise en œuvre.

Un projet essentiel pour l’avenir du Royaume

L’autoroute Rabat-Casablanca continentale constitue un axe vital pour l’évolution du trafic entre ces deux grandes villes marocaines. Elle s’inscrit dans un contexte où la croissance rapide du trafic impose des infrastructures modernisées et adaptées. Ce projet est également en ligne avec les objectifs de préparation du Maroc pour la Coupe du Monde 2030, pour laquelle le Royaume espère jouer un rôle clé en tant qu’hôte. Ainsi, la construction de cette autoroute répond à des impératifs stratégiques pour le pays, et la relance des appels d’offres vise à garantir sa réussite.

Pour rappel, l’autoroute Tit Mellil-Berrechid est en train d’être réalisée entièrement par des compétences marocaines. Elle englobe un linéaire de 30 km reliant directement l’autoroute de contournement de Casablanca (A1) au niveau de la bifurcation de Tit Mellil, à l’autoroute Casablanca-Marrakech (A3) et l’autoroute Berrechid-Beni Mellal (A4) au niveau du nœud autoroutier de Berrechid. Faut-il souligner qu’ADM a entièrement confié le chantier, scindé en quatre lots, à des compétences 100 % marocaines.

Ainsi, ces 4 lots du projet seront réalisés par 4 grandes entreprises de BTP marocaines, qui seront accompagnées par ADM Projet, la filiale d’expertise technique d’ADM, dont les équipes disposent d’une expertise reconnue à l’international en gestion des grands projets d’infrastructure. Ce concours de compétences marocaines vient confirmer le rôle joué par ADM, depuis sa création, en tant que locomotive de son écosystème qui peut désormais mener des chantiers inédits grâce à des prouesses techniques et un savoir-faire pointu en matière d’infrastructures routières et autoroutières.

Renforcement du rôle des entreprises marocaines dans les grands projets

Aujourd’hui, cette décision d’ajuster les appels d’offres et d’accorder une préférence aux entreprises nationales s’inscrit dans un effort constant de soutien à l’écosystème local du BTP. Le gouvernement et les grandes entreprises publiques continuent de démontrer leur engagement à soutenir la compétitivité et la croissance des entreprises marocaines, en particulier dans les projets d’envergure qui façonnent l’avenir du pays.

Ainsi, loin des spéculations, cette annulation de certains appels d’offres traduit une volonté de renforcer l’implication des acteurs marocains dans des projets d’infrastructure d’envergure, tout en veillant à ce que les délais du projet stratégique de l’autoroute Rabat-Casablanca soient respectés.