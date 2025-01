Rallye Aïcha des Gazelles 2025 : Dacia Maroc de retour avec le nouveau Duster

Forte de ses trois précédentes participations, Dacia Maroc renouvelle pour la 4ème année consécutive son engagement au Rallye Aïcha des Gazelles, édition 2025. Deux équipages internes de Renault Group Maroc représenteront la marque au volant du nouveau Duster, dont le lancement commercial est imminent au Maroc.

Durant ces quatre derniers mois, Dacia Maroc a lancé un processus de sélection interne auprès de l’ensemble des collaboratrices du Groupe au Maroc : usine de Tanger, usine de Casablanca SOMACA, Renault Commerce Maroc, Mobilize Financial Maroc et Renault Digital Maroc. À l’issue de plusieurs étapes de sélection, le jury a retenu les deux binômes qui participeront à cette nouvelle édition. Selon le staff de la marque, les futures gazelles ont su démontrer leur motivation et leurs aptitudes à répondre à ce challenge et à représenter la marque ainsi que les femmes du Groupe.

Lire aussi | Nouveau Dacia Duster. Totalement transformé [Vidéo]

Pour cette nouvelle édition du Rallye Aïcha des Gazelles qui se déroulera du 11 au 26 avril, Dacia Maroc permet à nouveau, à quatre collaboratrices issues de l’usine de Tanger et du commerce, de vivre une expérience unique dans le désert marocain et relever un défi sportif inégalé. Cette aventure 100% féminine met l’accent sur l’ingéniosité dans un parcours nécessitant la navigation à l’ancienne, avec notamment l’utilisation de cartes et de boussoles, tout en parcourant le minimum de kilomètres.

Lire aussi | Renault Group Maroc : une performance record en 2024

Il faut dire que depuis leur inscription au rallye, Dacia Maroc met en œuvre un dispositif complet de formations et d’équipements exigés par l’épreuve, afin de permettre à ses Gazelles de vivre l’aventure dans les meilleures conditions au volant du nouveau Dacia Duster 4×4. Un véhicule de dernière génération, réellement taillé pour les aventures outdoor, qui permettra aux gazelles de franchir les différents obstacles du terrain, au cœur du Sahara Marocain.