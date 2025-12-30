Les retenues d’eau à 1.770 millions m3 depuis septembre

Alertes
Le barrage Mansour Eddahbi. Crédit: DR.

Les retenues d’eau enregistrées depuis le 1er septembre 2025 dans les différents bassins hydrauliques du Royaume ont atteint 1.770 millions m3, selon des données officielles.

Ces chiffres reflètent le volume de ressources en eau importantes reçues par les bassins hydrauliques durant la saison en cours, indique le portail électronique « Maadialna » relevant du ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Depuis le 12 décembre 2025, ces bassins hydrauliques ont reçu 1.348 millions m3, soit environ 76% du total des retenues enregistrées dès le début de la saison, précise la même source, notant que ce chiffre met en lumière la forte concentration des apports d’eau durant cette courte période par rapport au reste de la saison.

D’autre part, les quantités d’eau rejetées en mer ont atteint 80.2 millions m3, depuis le 12 décembre, soit 5,9 % de l’eau totale reçue par les barrages. Ces quantités d’eau, en proportions variables, ont été réparties sur plusieurs bassins hydrauliques.

Ainsi, le bassin hydraulique du Sebou s’est taillé de la part du lion, avec 29,1 millions m3, devant Oum Er-Rbia (26,5 millions m3), Loukkos avec (9,7 millions m3) et Tensift (7,5 millions m3), Souss-Massa (3,5 millions m3) Bouregreg (3 millions m3) et Moulouya (0,9 million m3). Ces données montrent le faible volume d’eau déversé dans la mer durant la période mentionnée, estime « Maadialna ».

