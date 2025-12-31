Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
CAN 2025: ces fédérations championnes de l’opacité budgétaire !!!
Le Crédit Agricole du Maroc lève un milliard de dirhams
La DGI publie le Code général des impôts 2026
Les constructeurs chinois en passe de prendre la tête des ventes mondiales
Réseau hydraulique de Saïss: CMGP décroche un contrat de 345,5 MDH
Maroc: la demande intérieure en forte hausse au T3-2025
BYD confirme son ascension et domine le marché électrique mondial
Les grands deals en Afrique en 2025
La pêche au poulpe reprend ses droits, amélioration des stocks
Les retenues d’eau à 1.770 millions m3 depuis septembre
Home EconomieMaroc: la demande intérieure en forte hausse au T3-2025
Economie

Maroc: la demande intérieure en forte hausse au T3-2025

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

La demande intérieure a enregistré une forte hausse de 7,6% au troisième trimestre 2025 (T3-2025), au lieu de 5,9% durant la même période de 2024, ce qui représente une contribution de 8,3 points à la croissance économique nationale , contre 6,5 points une année auparavant.

D’après la note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) sur la situation économique dans le Royaume au troisième trimestre, l’investissement brut (formation brute de capital fixe, variation des stocks et acquisition nette d’objets de valeur) a enregistré une forte hausse de 15% au lieu de 11,8% la même période de l’année précédente, contribuant à la croissance de 4,6 points au lieu de 3,5 points, fait savoir la même source.

La consommation finale des administrations publiques, de son côté, a connu une augmentation de son taux d’accroissement passant de 5,5% au troisième trimestre 2024 à 7,4%, contribuant pour 1,3 point à la croissance économique au lieu de 1 point.

Lire aussi | La pêche au poulpe reprend ses droits, amélioration des stocks

La note fait aussi état d’une hausse de 3,9% des dépenses de consommation finale des ménages, au lieu de 3% le même trimestre de l’année précédente, contribuant pour 2,3 points à la croissance contre 1,8 point.

Au niveau des échanges extérieurs, les importations de biens et services en volume ont enregistré une hausse de 15,3% au lieu de 11,1% la même période de l’année 2024, avec une contribution négative à la croissance de 7,7 points au lieu d’une contribution négative de 5,8 points.

Lire aussi | Les retenues d’eau à 1.770 millions m3 depuis septembre

Les exportations ont affiché un ralentissement de leur taux d’accroissement passant de 10,1% le troisième trimestre 2024 à 8,2%, avec une contribution à la croissance de 3,4 points au lieu de 4,3 points le même trimestre de l’année dernière.

Dans ce cadre, les échanges extérieurs de biens et services ont dégagé, au troisième trimestre 2025, une contribution négative à la croissance de 4,3 points au lieu d’une contribution négative de 1,5 point une année passée.

Vous aimerez aussi

Dirham, réserves, liquidité : l’essentiel des indicateurs hebdomadaires de BAM

Marché monétaire: une marge de manœuvre pour poursuivre l’assouplissement en 2026

Bank Al-Maghrib maintient son taux directeur inchangé

10ᵉ Réunion annuelle des Zones Économiques Spéciales à Luanda : Tanger Med érigée...

BKGR pronostique le maintien du taux directeur

Maroc-Espagne: les échanges ont progressé de 59% depuis 2019