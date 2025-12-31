Réseau hydraulique de Saïss: CMGP décroche un contrat de 345,5 MDH

CMGP Group a remporté un appel d’offres public relatif à la réalisation du réseau de distribution hydraulique de la plaine de Saïss, pour un montant de 345,5 millions de dirhams (MDH), dans le cadre du projet structurant d’aménagement hydro-agricole de cette zone, située dans la région de Fès-Meknès.

Porté par le ministère de l’Agriculture et soutenu par des partenaires institutionnels de réference, ce projet est destiné à répondre aux enjeux du stress hydrique, de la sécurité alimentaire et du développement rural inclusif, explique le groupe dans un communiqué diffusé par l’agence MAP.

Le marché porte sur la construction et l’aménagement d’un réseau moderne visant à sécuriser durablement l’irrigation de la plaine, tout en réduisant la pression sur les ressources en eau souterraines. Le futur réseau, qui s’inscrit dans la stratégie nationale « Génération Green », devrait contribuer à renforcer la résilience des exploitations et à améliorer les rendements, grâce à une irrigation maîtrisée et fiable.

«Cette attribution témoigne de la reconnaissance de notre expertise dans les infrastructures hydro-agricoles complexes, au service des territoires et des agriculteurs», se félicite Youssef Moamah, PDG de CMGP, qui,réaffirme l’engagement du groupe «à accompagner la transformation du modèle agricole marocain, en apportant des solutions innovantes, durables et à fort impact pour les générations présentes et futures».

En juillet dernier, le ministre de l’Agriculture Ahmed El Bouari, a procédé à la mise en service du réseau d’irrigation du périmètre de la plaine de Saïss. Avec un volume de 125 millions de mètres cubes par an mobilisé depuis M’Dez, le réseau bénéficiera à 22 communes territoriales relevant des préfectures de Fès et de Meknès, ainsi que des provinces d’El Hajeb, de Sefrou et de Moulay Yacoub.

La première tranche, dont les travaux ont été lancés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour un investissement de 9 milliards de dirhams, concerne une superficie de 10.000 ha avec la pose de 57 km de conduites de diamètre de 2.400 à 3.200 ml, 350 km de réseaux de distribution, 1.500 bornes d’eau d’irrigation au niveau des fermes outre des circuits pour désenclaver la population rurale.

Le projet est soutenu financièrement par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), avec 50 millions d’euros de dons apportés par le Fonds Vert pour le Climat et l’Union européenne. Il a également été distingué par la BERD, qui lui a décerné le prix du meilleur projet dans la catégorie «Adaptation au changement climatique».