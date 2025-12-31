Les constructeurs chinois en passe de prendre la tête des ventes mondiales

Les constructeurs automobiles chinois devraient devenir en 2025 les premiers vendeurs mondiaux de véhicules neufs, détrônant le Japon après plus de vingt ans de domination, portés par l’essor de l’électrique, une guerre des prix sans précédent et une offensive massive à l’export.

Les ventes globales des marques chinoises sont attendues en hausse d’environ 17 % sur un an, à près de 27 millions de véhicules, selon des estimations du marché fondées sur les résultats publiés par les constructeurs et les données sectorielles.

La Chine, qui concentre à elle seule près de 70 % des volumes réalisés par ses constructeurs, a fait de l’électrification un pilier de sa stratégie industrielle : les véhicules à énergies nouvelles représentent désormais près de 60 % des ventes de voitures particulières dans le pays.

Lire aussi | BYD confirme son ascension et domine le marché électrique mondial

En face, les constructeurs japonais marquent le pas. Leurs ventes mondiales devraient rester globalement stables, juste en dessous de 25 millions d’unités, loin du pic atteint en 2018, lorsque le Japon frôlait les 30 millions de véhicules écoulés. L’avance de près de huit millions d’unités dont ils disposaient encore en 2022 s’est ainsi résorbée en l’espace de trois ans.

Cette ascension rapide n’est toutefois pas sans contrepartie. En Chine, la montée des capacités de production alimente une concurrence féroce et une guerre des prix qui érode les marges. Les grands acteurs de l’électrique, à commencer par BYD, ont multiplié les baisses tarifaires. Sur les onze premiers mois de l’année, le segment des véhicules électrifiés compris entre 100.000 et 150.000 yuans a concentré près d’un quart des ventes.

Lire aussi | Maroc : Tesla poursuit son recrutement pour bâtir son équipe locale

Sous pression sur leur marché intérieur, les constructeurs chinois accélèrent à l’étranger, écoulant leurs surplus à coups de prix agressifs. En Asie du Sud-Est, bastion historique des marques japonaises, leurs ventes devraient bondir de près de 50 % pour atteindre environ 500.000 unités. La Thaïlande illustre ce basculement : la part de marché des véhicules japonais y est tombée à 69 % en novembre, contre près de 90 % cinq ans plus tôt.

L’Europe n’échappe pas au mouvement. Les ventes de véhicules chinois y sont attendues en hausse, autour de 2,3 millions d’unités, malgré l’instauration de droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques. Pour contourner ces obstacles, les constructeurs ajustent leur offre en misant davantage sur les hybrides rechargeables, non concernés par ces mesures.

Lire aussi | BYD dévoile ses ambitions pour le Maroc sous la voix de sa Vice-présidente, Stella Li

Dans les marchés émergents, la dynamique reste soutenue, avec des ventes attendues en hausse de plus de 30 % en Afrique et en Amérique latine, confirmant l’accélération de l’offensive chinoise hors de ses frontières.