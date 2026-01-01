Alertes
Marché des capitaux

Le Crédit Agricole du Maroc lève un milliard de dirhams

Mohammed Fikrat, président du directoire du Crédit Agricole du Maroc

Le Crédit Agricole du Maroc a annoncé, avoir clôturé avec succès l’émission d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel d’un montant d’un milliard de dirhams.

L’opération, structurée en une tranche unique à maturité perpétuelle et à taux révisable annuellement, n’est pas cotée à la Bourse de Casablanca, précise le groupe dans un communiqué.

Lire aussi | Holmarcom veut prendre le contrôle de la BMCI  

Cette levée de fonds vise à financer l’ensemble des secteurs de l’économie, notamment l’agriculture et le monde rural, tout en renforçant les fonds propres réglementaires de l’établissement bancaire.

