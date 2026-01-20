Alertes
La Suède soutient le plan marocain d’autonomie au Sahara

written by Challenge avec MAP

La Suède « soutient le plan d’autonomie proposé par le Maroc, à la lumière de la résolution 2797 du Conseil de sécurité », comme « base crédible » pour des négociations en vue de parvenir à une solution définitive au différend régional autour du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée dans un communiqué officiel publié par le ministère des Affaires étrangères de Suède, à l’issue de l’entretien téléphonique tenu, ce lundi, entre la ministre suédoise des Affaires étrangères, Mme Maria Malmer Stenengard, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Par cet appui explicite, la Suède se joint à la plus grande majorité des pays membres de l’Union Européenne et à plus des deux tiers des Etats membres de l’ONU soutenant le plan marocain d’autonomie.

Lire aussi I S.M. le Roi Mohammed VI initie une consultation nationale autour de l’actualisation de l’initiative d’autonomie

Pour rappel, la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée le 31 octobre 2025, affirme qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la solution des plus réalisables à ce différend régional.

