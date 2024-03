Le géant allemand de cybersécurité lorgne le Maroc

Hornetsecurity, fournisseur leader mondial, prévoit de s’installer à Casablanca. Ce futur projet sera dirigé par Yasmina Benchekroun. Hornetsecurity souhaiterait proposer un ensemble de services de sécurité aux entreprises qui basculent dans le cloud public (sauvegarde, gestion des autorisations d’accès, conformité des données …) mais aussi son produit reconnu au niveau mondial sur la sécurité des emails. Les détails.

Le géant allemand Hornetsecurity, fournisseur leader mondial de cybersécurité, souhaite faire du Royaume le 31 ème pays à accueillir la multinationale. Présents jusque-là en Asie, en Amérique, en Europe et en Australie, ce futur projet ambitionne de faire du Maroc un pont vers l’ensemble de l’Afrique via le Maroc.

Il est conduit par deux Allemands Daniel Hoffman et Daniel Blank, en charge de l’internationalisation de Hornetsecurity. Après sa concrétisation, la représentation marocaine de HornetSecurity sera dirigée par Yasmina Benchekroun.

Il faut dire que cette dernière n’est pas à sa première opération du genre. Il y a quelques années, elle avait accompagné des investisseurs britanniques dans leur projet d’implantation au Maroc et consistant en l’accompagnement des entreprises marocaines dans leur transformation digitale. Ce qui l’avait amené ensuite à piloter la filiale marocaine de cette multinationale britannique spécialisée dans la transformation digitale des entreprises.

Lire aussi | Kenitra. Stellantis lance la construction de l’extension de son usine pour doubler sa capacité à 450 000 véhicules par an

Six ans plus tard et après avoir travaillé dans le secteur de la cybersécurité en accompagnant Hornetsecurity dans son projet d’installation aux Etats-Unis, Yasmina Benchekroun devrait donc revenir au Maroc pour cette fois-ci avec le géant allemand pour accompagner les entreprises marocaines à se protéger contre les cyberattaques. En effet, le Royaume est un terreau fertile pour le fournisseur leader mondial de cybersécurité. Car, le pays est une cible privilégiée des cyberattaques. Et ce n’est pas un hasard si près de la moitié des PME au Maroc considèrent qu’elles sont vulnérables aux risques cyber.

Pour les promoteurs du futur projet, les entreprises marocaines n’ont pas le choix : elles doivent tôt ou tard adopter des stratégies de cybersécurité afin de faire face aux attaques potentielles imminentes. Ainsi, ils visent à se positionner comme un fournisseur de cybersécurité incontournable sur le marché marocain.

Lire aussi | Unilever ferme ses deux usines « Omo » et « Knorr » en juin prochain

Jusque-là, peu connu au Maroc, l’allemand Hornetsecurity souhaiterait proposer un ensemble de services de sécurité aux entreprises qui basculent dans le cloud public (sauvegarde, gestion des autorisations d’accès, conformité des données …).

Il vient de racheter le français Vade qui va lui apporter un produit reconnu au niveau mondial sur la sécurité des emails pour Microsoft 365, avec une technologie de filtrage de la messagerie qui protègent les consommateurs, les entreprises et les organisations contre les cyberattaques par email, notamment les logiciels malveillants, le spear phishing et le phishing. Sa technologie protège notamment de grands acteurs des télécoms dans plusieurs pays. Ainsi, Hornetsecurity Maroc entend proposer également le produit aux entreprises marocaines.