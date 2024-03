Le cabinet co-fondé par Safia Fassi-Fihri a un nouvel associé

Avec pour ambition de devenir le cabinet leader en matière de conseil immobilier au Maroc et en Afrique francophone, ADNA, le cabinet co-fondé par Safia Fassi-Fihri, renforce sa pratique immobilière avec l’arrivée de Youssef Benamar en tant qu’associé.

Nouvelle étape dans l’ambition du cabinet ADNA de devenir un acteur de premier plan dans le conseil immobilier en Afrique Francophone. Le cabinet co-fondé par Safia Fassi-Fihri renforce son expertise dans le domaine au Maroc . Après avoir mis le cap sur ses pratiques « projet, financement de projet et arbitrage », le cabinet spécialisé en droit des affaires, jette son dévolu dans l’immobilier avec l’arrivée en son sein de Youssef Benamar en tant que nouvel associé. ADNA vise non seulement cette nouvelle pratique au Maroc, mais plus largement dans toute l’Afrique, y compris anglophone.

Lire aussi | Le géant allemand de cybersécurité lorgne le Maroc

Ainsi, Youssef Benamar va conseiller ses clients en matière de contentieux et d’arbitrage dans l’immobilier, au niveau des contrats de construction et/ou de promotion. Il travaillera main dans la main avec Orphée Haddad, qui chapeaute la pratique arbitrale au sein d’ADNA, présent au Maroc, en Côte d’Ivoire, en Guinée et en Algérie, dans le reste de l’Afrique, par le biais du réseau ALN, Africa Legal Network, dont la firme est membre.

Inscrit au Barreau de Casablanca depuis 2012, Benamar a accompagné pendant plus de 15 ans des clients marocains et internationaux sur tous les aspects du droit immobilier et sur tous types d’actifs (industriels, bureaux, commerces et centres commerciaux, hôtellerie, logistique, résidentiel). Il dispose également d’une expertise dans le secteur industriel où il a conseillé de nombreux investisseurs le cadre du développement de leurs projets industriels au Maroc.

Lire aussi | Kenitra. Stellantis lance la construction de l’extension de son usine pour doubler sa capacité à 450 000 véhicules par an

Le nouvel associé représente et conseille également ses clients dans le cadre de procédures d’arbitrages relatifs à des contentieux immobiliers. Ces dernières années, Youssef Benamar a en outre conseillé la Hands Corporation (5ème fabricant mondial de jantes en alliage d’aluminium), dans le cadre du développement et l’exploitation d’une nouvelle unité de production localisée dans la zone franche de Tanger, ou encore Cantor Capital Group pour le développement de tours de bureaux au sein de la zone Casa Anfa.

Lire aussi | Unilever ferme ses deux usines « Omo » et « Knorr » en juin prochain

Il a par ailleurs contribué à la réforme législative sur les zones industrielles au Maroc en conseillant le Millenium Challenge Account Morocco (MCC) ainsi que le Ministère de l’Industrie pour la rédaction du nouveau projet de loi sur les zones industrielles.

Avant de devenir avocat en 2012, Youssef Benamar a servi pendant deux ans, à partir de 2010, comme conseil juridique de l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg au Maroc.