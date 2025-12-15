Alertes
Intempéries : la NARSA recommande la plus grande vigilance sur les routes

La NARSA appelle à la prudence sur les routes face aux intempéries annoncées par la météo.

L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a appelé l’ensemble des usagers de la route à faire preuve de prudence et de vigilance et à reporter leurs déplacements non essentiels jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques.

Suite au bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange émis par la Direction générale de la météorologie, prévoyant de fortes averses localement orageuses, des chutes de neige et des rafales de vent localement fortes, à partir de ce mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, la NARSA a invité tous les usagers de la route à redoubler de vigilance et de prudence, particulièrement les conducteurs de transport public des voyageurs et de transport de marchandises, ainsi qu’à suivre les bulletins météorologiques pour programmer leurs voyages entre les villes et les provinces.

Lire aussi | Mobilité durable : le Maroc affirme ses orientations stratégiques à l’ONU

Dans un communiqué, l’Agence a souligné que les mauvaises conditions météorologiques constituent un facteur aggravant des risques d’accidents de la circulation et qu’il est donc impératif pour tous les usagers de la route de se conformer strictement au Code de la route et de respecter les règles de prévention et de sécurité routière. La NARSA a appelé au respect des exigences de la prévention et de la sécurité routières, notamment la nécessité de l’entretien mécanique et de l’examen technique minutieux des dispositifs de sécurité, dont le bon fonctionnement doit être vérifié pour éviter les pannes et les incidents techniques qui pourraient causer des accidents de la route, en particulier les pneus, les dispositifs de freinage, les amortisseurs, les essuie-glaces et autres. Elle a conseillé aussi les conducteurs de s’accorder des moments de repos afin de conduire sereinement, rappelant que la fatigue peut causer des troubles de concentration, affecter leur capacité à évaluer les distances et la vitesse, et perturber les manœuvres et les réflexes au volant.

Lire aussi | Rabat inaugure le parking Ouled Dlim à Hay Riad

La NARSA a souligné également la nécessité de réduire la vitesse et de s’adapter aux conditions de la route, tout en respectant strictement le Code de la route, notamment au niveau des virages, pentes et routes escarpées, et à éviter la vitesse excessive, inadaptée aux conditions météorologiques difficiles. L’Agence a exhorté les usagers de la route à éviter le glissage sur les routes mouillées, à éviter l’excès de vitesse et de rouler en file, à utiliser des pneus adaptés et à respecter les règles de dépassement et de l’arrêt, tout en évitant les manœuvres brusques. Elle a insisté, d’autre part, sur la nécessité du respect de la distance de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre urbain, surtout sur les routes nationales et les autoroutes, et de la vigilance lors du dépassement et de la conduite pendant la nuit.

Aussi, la NARSA a invité l’ensemble des citoyens et citoyennes à interagir positivement avec ces conseils et directives préventives, mettant en avant le respect du Code de la route qui est un devoir collectif contribuant à la protection des vies et à la réduction des accidents de la circulation.

