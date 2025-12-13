Alertes
Automobile

Rabat inaugure le parking Ouled Dlim à Hay Riad

written by David Jérémie
Photo d'illustration. DR.

Rabat Région Mobilité (RRM) vient d’annoncer la mise en service du parking Ouled Dlim à Hay Riad, situé à proximité du nouveau Palais de Justice, à compter du lundi 15 décembre.

Avec ses 737 places réparties sur deux niveaux en sous-sol, le nouveau parking Ouled Dlim vient moderniser l’offre de stationnement dans l’un des quartiers les plus animés de la capitale. Selon RRM, il propose une expérience conforme aux standards internationaux, alliant fluidité d’accès, sécurité et gestion entièrement numérisée.

Accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, l’infrastructure est dotée de bornes de recharge pour véhicules électriques, d’un système d’aide au stationnement par capteurs, de caméras de reconnaissance de plaques facilitant l’entrée des abonnés, ainsi que de quatre ascenseurs pour optimiser la circulation des usagers. L’ouverture de ce nouvel équipement s’inscrit dans la stratégie intégrée de RRM, visant à répondre à la demande croissante en stationnement et à améliorer le service offert aux habitants, aux professionnels et aux visiteurs de la ville.

