Modernisation des aéroports : la BAD accompagne le Maroc dans sa stratégie nationale

La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé l’approbation d’un financement de 270 millions d’euros en faveur du Maroc, destiné à soutenir le Programme d’extension et de modernisation des infrastructures aéroportuaires (PEMIA).

Selon un communiqué de l’institution, ce programme vise à renforcer les capacités opérationnelles des aéroports du Royaume à travers la mise à niveau des infrastructures, l’élargissement du système de navigation aérienne et le renforcement des dispositifs de sûreté. Concrètement, le PEMIA répond à la croissance attendue du trafic passagers et fret à l’horizon 2030, en particulier dans la perspective de la co-organisation par le Maroc de la Coupe du monde de football. Il prévoit également l’installation d’équipements de sûreté de dernière génération, de systèmes automatisés pour le traitement des bagages et de solutions de mobilité modernes, afin d’améliorer l’expérience des voyageurs.

Lire aussi | L’ONDA opère des changements à la tête de quatre aéroports

Les aéroports de Marrakech, Agadir, Tanger et Fès sont concernés par ce projet, qui inclut l’agrandissement des aérogares, la construction d’une nouvelle tour de contrôle à Marrakech, ainsi que l’aménagement de 1,5 million de m² de parkings avions et de 7,6 km de voies de circulation. À l’horizon 2030, les capacités devraient atteindre 14 millions de passagers à Marrakech, cinq millions à Agadir, 3,6 millions à Tanger et trois millions à Fès. Ces évolutions renforceront la position du Maroc en tant que plateforme aérienne régionale, souligne la BAD.