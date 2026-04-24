Premier emprunt hybride international. OCP Group conseillé par le cabinet A&O Shearman pour sa levée de 1,5 milliard de dollars

Le groupe OCP franchit un cap historique sur les marchés financiers internationaux avec une émission obligataire hybride de 1,5 milliard de dollars. Une opération inédite pour un émetteur africain, menée avec l’appui stratégique du cabinet A&O Shearman, qui confirme son rôle central dans cette transaction d’envergure.

Réalisée le 15 avril 2026, l’opération marque une double première : il s’agit à la fois du tout premier emprunt hybride international d’OCP Group et de la première émission de ce type jamais réalisée par une entreprise africaine sur les marchés internationaux. Structurée sous format 144A / Reg S, la transaction a rencontré un vif succès, avec une demande 4,6 fois supérieure à l’offre et la participation de 176 investisseurs.

Au-delà de son caractère inédit, cette levée de fonds illustre la capacité d’OCP à accéder aux segments les plus sophistiqués du financement international, dans un contexte pourtant marqué par des conditions de marché exigeantes et une sélectivité accrue des investisseurs.

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A&O Shearman, architecte juridique de l’opération

Au cœur de cette réussite, le cabinet A&O Shearman a joué un rôle déterminant en conseillant OCP tout au long du processus. L’opération a été pilotée par une équipe multidisciplinaire dirigée par les associés Hicham Naciri pour le droit marocain, ainsi que Sachin Davé et Jamie Durham pour les aspects relevant du droit américain des valeurs mobilières et du droit anglais, selon Me Hicham Naciri, Managing Partner chez Naciri & Associés A&O Shearman, dans un post Linkedin.

Ils étaient épaulés par une équipe internationale comprenant notamment Katrien Wilmots, Alexander Wicks, Zineb El Kouhen, Aditya Vikram, Linda Chausheva et Georges Haddad. Cette mobilisation d’expertises transfrontalières a permis de structurer une transaction complexe répondant aux standards les plus élevés des marchés financiers internationaux.

L’émission se compose de deux séries de billets subordonnés perpétuels, toutes deux cotées sur Euronext Dublin. La première tranche, d’un milliard de dollars, est assortie d’une période de non-remboursement de 5,25 ans, tandis que la seconde, de 500 millions de dollars, présente une maturité similaire avec une échéance à 10,25 ans.

Ce montage hybride, à mi-chemin entre dette et capitaux propres, permet à OCP d’optimiser sa structure financière tout en renforçant sa flexibilité à long terme.

Les fonds levés serviront à financer le programme d’investissement d’OCP ainsi que ses besoins généraux. Cette opération s’inscrit dans la stratégie globale du groupe visant à consolider sa position de leader mondial des phosphates et à accélérer ses projets industriels et durables.

Dans un environnement financier encore marqué par la prudence, le succès de cette émission envoie un signal fort. Il confirme non seulement la solidité du profil crédit d’OCP, mais aussi la capacité des grandes entreprises africaines à séduire les investisseurs internationaux sur des instruments complexes.