AMMC: les indicateurs mensuels du marché des capitaux

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) vient de publier les indicateurs mensuels du marché des capitaux au titre du mois de juillet 2025. En voici les faits saillants :

– Les levées de capitaux ont atteint 71,76 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet, contre 67,77 MMDH durant la même période en 2024.

– Ces levées comprennent principalement les émissions de titres de créances négociables (TCN) avec 39,19 MMDH, les émissions obligataires (28,4 MMDH) et les émissions de titres de capital (4,17 MMDH).

– L’encours des opérations de prêt emprunt de titres a atteint 44,4 MMDH, en hausse de 22% depuis le début de l’année et de 61% sur les 12 derniers mois.

– L’actif net des Organismes de placement collectif immobilier (OPCI), au nombre de 65, s’élevait à environ 106,89 MMDH à fin juin 2025, en légère baisse de 2,24% depuis le début de l’année.

– L’actif net des Organismes de placement collectif en capital (OPCC) a augmenté de 43,27% en année à fin juin 2025, atteignant plus de 4,496 MMDH.

– L’actif sous gestion des Fonds de placement collectifs en titrisation (FPCT), au nombre de 21, a atteint environ 28,6 MMDH à fin juin 2025, en hausse de 64,04% sur l’année.