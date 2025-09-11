Biotechnologie: la projet AYA, un pari industriel pour le Maroc

Le Groupe Anouar Invest lance officiellement son projet industriel AYA (Anouar Yieldest Additives), situé dans la zone industrielle de Jorf Lasfar (El Jadida). Cet investissement stratégique de 480 millions de dirhams vise à renforcer la filière agro-industrielle et biotechnologique du Royaume.

Le coup d’envoi des travaux de réalisation s’est déroulé, mercredi 10 septembre, en présence de plusieurs personnalités, dont Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Ahmed El Bouari, ministre de l’Agriculture, Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement, Omar Hejira, Secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, ainsi que le gouverneur de la province d’El Jadida, Mhamed Atfaoui.

Le directeur général d’AYA, Saad Bennani, a précisé que l’usine produira trois gammes de produits stratégiques : levure fraîche, levure sèche et améliorants alimentaires. La capacité annuelle initiale est estimée à 25.000 tonnes, pouvant atteindre 58.000 tonnes à pleine extension. L’usine couvrira 28.700 m² sur trois niveaux, et créera plus de 500 emplois directs et indirects, en utilisant 95 % de matières premières locales, contribuant ainsi à la souveraineté industrielle du Maroc.

Le projet adopte une approche durable, avec une station de traitement des eaux et une puissance électrique de 14 MW, dont 40 % d’électricité verte, réduisant significativement son empreinte carbone. «À travers ce projet, nous franchissons un nouveau cap dans la diversification et la modernisation de notre groupe», a souligné le PDG d’Anouar Invest, El Hachmi Boutgueray.

L’objectif est de faire d’AYA un acteur national et régional de référence dans l’industrie de la levure et des additifs alimentaires, a assuré le PDG. Dans ce sens, plusieurs départements ont paraphé une convention relative à ce projet, témoignant de l’engagement institutionnel pour son intégration dans les orientations stratégiques du Royaume.

La mise en production est prévue pour mi-2027, avec une phase d’extension en 2029, tandis que 30 % de la production sera destinée à l’export, notamment vers les marchés africains. Le projet s’inscrit également dans une logique d’économie circulaire, valorisant la mélasse issue de la betterave et de la canne à sucre comme matière première stratégique.