Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Challenge N° 1011 • Du 24 au 30 avril 2026
CIMAC: Casablanca s’impose sur la carte mondiale de l’arbitrage
SIAM: Al Moutmir en porte-drapeau d’une agriculture durable
ZLECAf Trade Finance Summit: Casablanca accélère l’intégration économique africaine
Noor Atlas, une nouvelle étape dans la souveraineté énergétique et industrielle du Maroc [Par Selma Alami]
Premier emprunt hybride international. OCP Group conseillé par le cabinet A&O Shearman pour sa levée de 1,5 milliard de dollars
Parlement: repenser le logement
Maroc Telecom améliore son chiffre d’affaires à fin mars
Barrages remplis: une manne à valoriser
OCP Africa accompagne la transformation agricole au Togo
Home ActualitéParlement: repenser le logement
Actualité

Parlement: repenser le logement

by Abdelaziz Bouabid
written by Abdelaziz Bouabid

Si le gouvernement ne manque pas de pistes de réflexion pour résoudre la crise du logement, les députés de la commission de l’habitat prennent tout leur temps pour repenser l’habitat, non comme un produit, mais comme un droit accessible à tous.

Face à une crise du logement massive, les députés examinent dans le détail, avant d’adouber le plan de relance ambitieux mis en place par le gouvernement à travers le projet de loi n° 34.21 modifiant et complétant la loi n° 25.90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements.

La Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat, de la politique de la ville et des affaires administratives, présidée par Mohammed Oudmine (PAM), s’est ainsi attelée à un examen de fond du texte de loi le mardi 14 avril 2026.

Lire aussi | Attestation fiscale immobilière: ce que change la circulaire Laftit-Fettah

Il faut dire que le texte, qui avait été soumis à la Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat, de la politique de la ville et des affaires administratives le 3 février 2026, est particulièrement ardu, non pas dans sa formulation mais plutôt dans la précision des détails de son application.

La loi n° 34.21, adoptée par le Conseil de gouvernement le 2 octobre 2025, qui modifie et complète la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements au Maroc, a pour objectif de moderniser le cadre juridique de l’urbanisme, pour débloquer les projets immobiliers, sécuriser les investisseurs et renforcer la confiance des acquéreurs.

Parmi les principales nouveautés de ce texte révolutionnaire figure la révision de la durée de validité des autorisations de lotir, ajustable selon la superficie du projet, pouvant s’étendre jusqu’à 15 ans, avec des suspensions prévues en cas d’arrêt forcé des travaux. Pour ce qui est des droits des acquéreurs, il y a désormais obligation pour le lotisseur de fournir une garantie financière pour couvrir les malfaçons, valable un an après la réception provisoire.

Lire aussi | Sociétés civiles immobilières: le Maroc renforce le contrôle

Même les démarches administratives seront simplifiées au maximum puisqu’il est question d’une commission technique unifiée (agence urbaine, commune, préfecture/province), créée spécialement pour la gestion des certificats administratifs et le morcellement.

Quant aux zones d’aménagement progressif (ZAP), les dispositions spécifiques pour les projets d’utilité publique et de relogement seront incontournables. Il y a quelques jours, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville s’est astreinte à une présentation du texte aux députés de ladite commission.

À cette occasion, Fatima Ezzahra El Mansouri a rappelé que « le Maroc a engagé, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, de profondes réformes visant à améliorer les conditions de vie des citoyens, encourager l’investissement et préserver le paysage urbain ». La responsable a souligné que les nouvelles dispositions constituent une réponse concrète et pragmatique aux contraintes rencontrées dans le domaine.

Pour la patronne du PAM, cette loi, inscrite dans les recommandations du Dialogue national sur l’urbanisme et l’habitat, est bien plus qu’une simple régulation administrative, puisqu’elle acte l’encadrement et le développement des espaces urbains, ouvre la voie à l’investissement et, son corollaire, l’emploi, permet la construction de logements et d’équipements publics et contribue, par la même occasion, à la dynamisation de l’économie nationale.

Lire aussi | Jet Contactors construit la future gare du Grand Stade Hassan II

Un petit bémol cependant : quand «le bâtiment va, tout va», et cet adage célèbre, les parlementaires, plus que d’autres, en connaissent bien la valeur, tant la tentation de trop encadrer le secteur risque de fragiliser une activité pourtant cruciale pour l’économie du pays.

En effet, le secteur de la construction n’est pas une simple activité économique puisqu’il s’agit à la fois d’un pilier, d’un moteur et d’un baromètre social.

L’immobilier a déjà la particularité de constituer un secteur à part, soumis à une forte demande non satisfaite, qui se cherche toujours et ne pense qu’à rencontrer l’offre qui convient. Sans parler des millions de foyers en attente d’un logement social, dont le déficit conjoncturel entraîne un déséquilibre structurel pénalisant pour les citoyens comme pour le Royaume dans son ensemble.

Sortir des placards les projets bloqués, sécuriser les investisseurs et réadapter un cadre juridique obsolète de trente ans aux réalités du terrain, c’est bien, mais endiguer la hausse des prix de la construction et redonner au secteur sa vitalité d’antan afin de redynamiser la production de logements, c’est encore mieux.

Vous aimerez aussi

Nomination à la tête des GST: territorialisation de la santé

Législation: stop aux spoliations immobilières !

Pétrole et gaz: hausse des prix mais aussi des recettes fiscales

Climat: une ultime alarme de l’Organisation météorologique mondiale

Médicament: des règles obligatoires en matière de «publicité»

Séisme dans le Haut Atlas : les leçons d’une reconstruction