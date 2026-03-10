Portrait. Amina Alaoui, Directrice Générale de REMO COFFEE et présidente de la Fédération nationale des industriels et distributeurs de café 

A la tête de REMO COFFEE, Amina Alaoui incarne une figure singulière du paysage entrepreneurial marocain. Directrice Générale et cofondatrice de cette entreprise agroalimentaire spécialisée dans la production et la commercialisation de café, elle conjugue exigence stratégique, sens institutionnel et passion pour un produit qu’elle qualifie de « noble et universel ». À cette responsabilité s’ajoute une autre casquette de premier plan : la présidence de la Fédération nationale des industriels et distributeurs de café, où elle œuvre à structurer et défendre une filière en pleine mutation.

Son parcours, pourtant, ne la destinait pas d’emblée au monde de l’entreprise. Titulaire d’un baccalauréat en sciences expérimentales, passée par la biologie avant d’opter pour les études littéraires, Amina Alaoui s’est forgé une formation pluridisciplinaire en littérature française comparée, en journalisme – y compris audiovisuel – et en droit. Un socle académique construit autour des enjeux culturels, médiatiques et institutionnels, qui lui confère aujourd’hui une vision transversale des organisations et des environnements réglementés.

Son immersion dans l’entrepreneuriat débute aux côtés de son époux, dans une entreprise représentant un laboratoire pharmaceutique reconnu. Dans cet univers hautement structuré, où rigueur, conformité et crédibilité institutionnelle sont des impératifs, elle consolide ses compétences en finance et en marketing. Cette première expérience constitue un tournant décisif. « Elle m’a appris à structurer, développer et représenter des activités dans des secteurs exigeants », confie-t-elle en substance.

Guidée par sa passion du café, elle franchit ensuite un cap en cofondant REMO COFFEE. Le défi est de taille : créer une marque marocaine ambitieuse, capable d’allier qualité, identité et compétitivité, tout en transposant les standards d’excellence hérités du secteur pharmaceutique. À la direction générale, elle pilote la stratégie de développement, la structuration organisationnelle, le positionnement de la marque et les relations institutionnelles. Plus de vingt années d’expérience dans le secteur privé ont ainsi façonné un leadership méthodique, orienté vers la performance et la durabilité.

Son engagement dépasse le strict cadre entrepreneurial. En tant que Présidente de la Fédération nationale des industriels et distributeurs de café, elle contribue au renforcement du dialogue public-privé et à la promotion d’un développement structuré et durable de la filière. Elle est également membre du Conseil Régional de Drâa-Tafilalet, participant aux travaux liés au développement territorial et à la dynamique économique régionale. Parallèlement, elle préside l’Association Al Wissal pour le Développement Durable, engagée dans l’autonomisation économique et sociale des femmes.

Pour Amina Alaoui, la femme marocaine occupe aujourd’hui « une place centrale dans la dynamique de transformation du Royaume ». Héritière d’un long parcours de combats et d’engagements, elle est désormais actrice à part entière du changement, portée par les réformes et la vision de S.M le Roi Mohammed VI en faveur de sa pleine participation au développement. L’enjeu, selon elle, ne se limite plus à l’accès aux responsabilités, mais à la consolidation d’un leadership compétent et structurant, fondé sur l’égalité des chances et la responsabilité partagée.

Son actualité s’inscrit dans cette même logique d’excellence. À travers REMO COFFEE, elle ambitionne de faire du Made in Morocco un symbole de qualité et de compétitivité, conforme aux standards les plus exigeants. Produire ne suffit pas : il s’agit de positionner l’industrie nationale comme un acteur crédible et porteur de valeur, capable de répondre aux attentes d’un consommateur moderne.