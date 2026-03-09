Portrait. Selma Alami, Directrice générale de Nexans Maroc

A la tête de Nexans Maroc, Selma Alami évolue au cœur d’un secteur stratégique pour le développement économique : l’industrie de l’énergie et des infrastructures électriques. Directrice générale de la Business Unit du groupe au Maroc, elle incarne une génération de dirigeantes pour lesquelles l’industrie constitue à la fois un moteur de croissance et un levier de transformation durable. « Mon parcours s’est construit autour d’une conviction forte : l’industrie est un levier stratégique de développement économique et social», affirme-t-elle.

Ingénieure de formation en systèmes d’information, Selma Alami cumule aujourd’hui plus de vingt ans d’expérience dans l’industrie. Elle débute sa carrière en pilotant des projets structurants liés à la transformation et à la performance industrielle, au Maroc comme à l’international : programmes d’extension, mise à niveau d’unités de production ou déploiement d’infrastructures. Ces premières responsabilités lui permettent d’acquérir une expérience à la fois stratégique et opérationnelle.

Ces missions l’amènent ensuite à piloter des transformations d’envergure au Maroc et en Afrique, dans des environnements exigeants et multiculturels. « La conduite du changement et la diversité culturelle ont été des challenges particulièrement formateurs », souligne-t-elle. Au fil des années, ses responsabilités s’élargissent vers le développement global de la Business Unit et l’accompagnement de sa croissance dans un contexte industriel en constante évolution.

Ce parcours lui permet aujourd’hui de porter une vision intégrée de la chaîne de valeur industrielle, combinant transformation digitale, excellence opérationnelle et ambition industrielle, afin de soutenir un développement durable et compétitif de l’activité de Nexans dans la région.

Sur la place de la femme marocaine, Selma Alami observe une évolution notable. «La femme marocaine occupe aujourd’hui une place de plus en plus affirmée dans la société et dans l’économie », note-t-elle, évoquant les avancées dans l’éducation, l’entrepreneuriat et l’accès aux fonctions de leadership. Mais des défis subsistent, notamment dans les secteurs industriels et techniques où la représentation féminine demeure encore limitée.

À ses yeux, la question dépasse désormais celle de l’accès. « L’enjeu est celui de l’impact : comment permettre aux femmes d’accéder aux postes de décision et d’influencer durablement les orientations stratégiques ? » Elle considère que la participation des femmes dans l’industrie constitue un véritable levier de compétitivité et d’innovation. « La mixité n’est pas uniquement un enjeu sociétal, c’est aussi un facteur de performance », insiste-t-elle, un engagement qu’elle porte personnellement en encourageant l’inclusion et le développement des talents.

L’actualité de Nexans Maroc s’inscrit pleinement dans les dynamiques de transition énergétique et de renforcement industriel du Royaume et du continent africain. L’entreprise déploie plusieurs axes stratégiques: développement de solutions innovantes en matière de sécurité électrique, notamment à travers la gamme Fire Safety dédiée à la prévention des risques incendie, renforcement de l’offre solaire pour accompagner l’essor des projets photovoltaïques et investissement dans la formation des professionnels du secteur.

Cette dynamique s’accompagne d’un projet structurant: la construction d’une troisième usine à Safi destinée à renforcer les capacités de production de câbles moyenne tension. L’ambition est claire : contribuer à électrifier de manière durable et responsable ce qui est essentiel au développement économique et social du pays, en conjuguant performance industrielle, responsabilité environnementale et engagement humain.