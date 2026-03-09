« Voyage Voyage »: le Maroc raconté par la chanson sur France Télévisions

Alertes
À l’initiative de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), l’émission « Voyage Voyage, les stars chantent au Maroc » revient en 2026 avec un format renouvelé, itinérant et immersif. Ce programme musical inédit réunit plusieurs grandes voix de la scène francophone pour une invitation au voyage au cœur du Maroc. Diffusée le 13 mars sur le réseau des chaînes de France Télévisions et soutenue par un dispositif de promotion d’envergure, l’émission promet une visibilité exceptionnelle à la destination Maroc auprès de millions de téléspectateurs.

Porté par l’ONMT, le programme « Voyage Voyage, les stars chantent au Maroc » adopte une écriture itinérante et immersive, où chaque séquence musicale devient une escale, chaque rencontre une découverte, chaque lieu un décor vivant. Les artistes partent à la rencontre d’un Maroc vibrant, créatif et authentique, révélant la richesse humaine et culturelle du Royaume.

Le tournage s’est ainsi déployé à Rabat, Fès et Ouarzazate, trois destinations emblématiques choisies pour la singularité de leur patrimoine et la puissance de leurs paysages. Les performances musicales prennent place dans des sites d’exception tels que la Kasbah des Oudayas, la Tour Hassan, Chellah, le jardin Andalou, le musée de la Parure, le village des potiers de Fès, le Ksar Aït Ben Haddou ou encore Taman’Art à Ouarzazate.

Lire aussi | L’ONMT reçoit le prix «Destination Partenaire de l’Année» en France

Fidèle à l’approche expérientielle promue par l’ONMT, l’émission s’attache également à révéler les visages du Maroc contemporain. Artisans, créateurs et acteurs culturels ouvrent leurs univers aux artistes invités, donnant à voir un pays où traditions, savoir-faire et créativité dialoguent avec naturel.

Présentée par Laury Thilleman, l’émission accompagne les artistes dans cette traversée artistique du Royaume. Le plateau réunit, quant à lui, plusieurs figures de la scène francophone parmi lesquelles Magic System, Dany Brillant, Nicoletta, Lorie, Lartiste, Ouidad, Barbara Pravi, Tina Arena, Yuri Buenaventura, Ycare et Natasha St-Pier. Ensemble, ils revisitent de grands classiques de la chanson française et des titres contemporains dans des arrangements originaux teintés d’influences orientales, multipliant duos inattendus et moments musicaux inédits.

Lire aussi | L’ONMT veut renforcer son positionnement sur le marché allemand

L’ONMT confirme, ainsi, son choix d’investir la culture et la création comme puissants vecteurs d’inspiration pour la destination Maroc. Une manière contemporaine de raconter le Royaume, en révélant la beauté de ses paysages, la richesse de son patrimoine et l’énergie de celles et ceux qui le font vivre.

