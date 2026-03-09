Argent: une nouvelle société canadienne se lance dans l’exploration au Maroc

Alertes
La société canadienne Trigon Metals a lancé récemment les travaux de d’exploration sur le projet argentifère Addana, situé dans la province de Tata, avec l’objectif d’en faire son chantier phare au Maroc, où elle est déjà active avec le projet Silver Hill.

Le programme d’exploration prévoit 12 forages au diamant totalisant 2 100 mètres, ciblant les prospects Antenna Hill (5) et Addana Southwest (7), indique la junior minière, qui considère le Maroc comme une «destination clé pour les nouvelles découvertes de gisements d’argent».

Les travaux sont confiés à la société marocaine GeoSond Maroc, chargée de conduire les opérations de sondage. Un bâtiment destiné au stockage et à la description des carottes devra être édifié sur le site. Des analyses d’échantillons à Addana ont révélé des teneurs pouvant atteindre 564 g/t d’argent, 24,8% de plomb et 5,3% zinc.

Pour Trigon, cotée à la Bourse de croissance de Toronto et sur le marché américain de gré à gré (OTCPK), l’accélération des activités à Addana revêt une dimension stratégique, en ce sens qu’il bénéficie d’une position stratégique au sein d’une région qui abrite la plus grande mine d’argent d’Afrique, en l’occurrence Imiter, situé dans le Saghro oriental, à 150 km de Ouarzazate.

« Le Maroc continue de consolider sa position de juridiction favorable à l’exploitation minière grâce à des infrastructures modernes, un cadre réglementaire clair et une présence croissante dans le secteur des métaux précieux»,a déclaré Andreas Rompel, directeur de l’exploration chez Trigon Metals.

Selon le Fraser Institute, le Maroc s’est, en effet, classé à la 2ème place des juridictions minières les plus attractives en Afrique en 2025. De plus, le pays abrite des mines d’argent de premier plan telles qu’Imiter (Managem) et Zgounder (le canadien Aya Gold & Silver)., au moment où les cours de ce métal enregistrent une hausse prolongée sur les marchés internationaux.

