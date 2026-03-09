Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Bank of Africa participe au financement du programme Noor Atlas
Ahmed Rahhou préconise un débat sur le modèle des pharmacies
Mehdi Salmouni-Zerhouni: la réforme de la loi sur la propriété industrielle «ne peut pas attendre quatre années supplémentaires»
Portrait. Nadia Azale, Directrice Générale pour la région Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest d’Air France-KLM
Inclusion numérique: mise en oeuvre du programme national de marrainage des jeunes femmes
Le chiffre d’affaires des sociétés cotées avoisine les 100 MMDH à fin 2025
Portrait. Salma Ammor, Country Manager de la startup égyptienne Taager
Portrait. Amina Alaoui, Directrice Générale de REMO COFFEE et présidente de la Fédération nationale des industriels et distributeurs de café 
Moyen-Orient: les marchés financiers s’offrent un répit
Trump: la guerre en Iran est « quasiment » finie, premier repli du pétrole
Home ActualitéProtection sociale: entre avancées et défis
Actualité

Protection sociale: entre avancées et défis

by Amine Messaoudi
written by Amine Messaoudi

La généralisation de la protection sociale (PS) est l’un des grands chantiers de réforme au Maroc. Si la phase d’implémentation a connu des avancées notables, l’opérationnalisation effective demeure marquée par des insuffisances, et des défis sont à prendre en compte pour réussir l’ensemble du processus en cours.

Dans son dernier rapport, la Cour des Comptes (CC) a souligné la réalisation de la première étape de la mise en œuvre du système de PS à travers le renforcement de l’arsenal juridique et l’instauration des outils d’implémentation. Les projets relatifs à la généralisation de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) et à la mise en œuvre de l’aide sociale directe (ASD) ont été, en principe, réalisés, malgré des imperfections dans le mode de gestion en vigueur qui gagnerait en termes de transparence et d’efficience.

L’étape afférente à l’élargissement de la base des adhérents aux régimes de retraite et à la généralisation de l’indemnité pour perte d’emploi est par contre en cours de mise œuvre, aussi bien sur le plan juridique qu’organisationnel. C’est donc un retard par rapport au calendrier officiellement fixé au départ.

Lire aussi | Le RNI se projette dans l’avenir par un focus sur la santé

Ainsi, concernant l’AMO de base, le nombre global de personnes immatriculées a atteint 31,94 millions, à fin 2024, soit presque 87% de la population. 14,47 millions de personnes sont couverts par AMO Tadamon. 3,5 millions de personnes sont concernées par le régime de l’AMO relatif aux catégories professionnelles des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale (AMO TNS), sur une population cible de 11 millions de personnes. Pour cette dernière catégorie, beaucoup reste à faire pour convaincre les personnes concernées quant à leur affiliation. En fait, le nombre global des bénéficiaires effectifs de l’AMO (assurés ayant des droits ouverts) ne dépasse pas 25,6 millions de personnes, soit un taux effectif de couverture de la population proche de 70%. 

Par ailleurs, le système de PS mis en place fait déjà face à un déséquilibre financier. Les dépenses de l’AMO évoluent plus rapidement que les cotisations. Ainsi, les dépenses sont passées de 13,62 MMDH à 24,95 MMDH, en 3 ans (+ 83% entre 2022 et 2024), alors que les ressources ont enregistré un taux de croissance inférieur à 36%. Pire, le système de l’AMO risque d’être une coquille vide tant que la qualité de service des établissements publics de santé demeure déficitaire. Actuellement, ces établissements sont peu attractifs pour les personnes assurées. En 2024, le secteur privé de la santé a réussi à s’approprier près de 91% des dépenses des prestations de soins des régimes AMO, contre 9% seulement pour le secteur public. 

La mise en œuvre de l’ASD a été entamée fin 2023. Dans une phase transitoire, l’ASD a été gérée par une commission interministérielle présidée par le Chef de gouvernement, avant la création de l’Agence nationale de soutien social (ANSS) qui vient de tenir sa dernière réunion du conseil d’administration, le 18 février. En 2024, les charges de l’ASD ont atteint un montant de 24,89 MMDH dont 9,13 MMDH pour 1,44 million de familles bénéficiaires des allocations forfaitaires (2,18 millions de personnes) et 15,04 MMDH au profit de 2,24 millions de familles (5,52 millions de personnes) bénéficiant des aides relatives à la protection contre les risques liés à l’enfance, 45 MDH pour 32 886 familles (120 471 nouveaux nés) au titre des allocations de naissance et 670 MDH au profit de 1,78 million de familles bénéficiaires (3,1 millions de personnes) au titre de l’aide supplémentaire pour la rentrée scolaire. 

Lire aussi | La transition démographique du Maroc converge vers les standards européens

Les principaux défis soulignés par la CC sont liés au développement et à la transparence du système de ciblage, à la maitrise des effectifs des catégories prises en charge par l’Etat, à l’atteinte de l’ensemble des populations cibles, à la diversification des sources de financement en vue d’alléger la pression sur le budget de l’Etat, à la mise à niveau des établissements publics de santé et à la lutte contre la vulnérabilité en substituant le revenu à l’aide.

Ainsi, compte tenu de ces défis, la CC a recommandé au Chef de l’exécutif d’activer l’ensemble des instances chargées de la gestion du système de PS, d’évaluer et d’actualiser les mécanismes de ciblage, et de manière générale, mettre en place des mécanismes d’évaluation et de suivi en vue d’apprécier l’impact réel de l’action publique. Les recommandations portent aussi sur la durabilité des sources de financement, à travers notamment leur diversification, et sur la qualité des soins au sein des établissements publics de santé, sans oublier la coordination nécessaire des divers acteurs publics concernés en vue d’une meilleure cohérence globale des politiques publiques.

Vous aimerez aussi

Inauguration de nouveaux tribunaux: un nouveau souffle pour la Justice

Déclaration de patrimoine: une obligation de transparence à ne pas oublier

Sahara: en route vers la sortie du tunnel !

Politique hydrique : les révélations du décryptage de MFM Radio avec Nizar Baraka

Bruxelles/Rabat: le temps des lobbyistes

Conseil de Développement et de Solidarité (CDS): un Think Tank toujours aux grands...