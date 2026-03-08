Le RNI se projette dans l’avenir par un focus sur la santé

Grand meeting pour l’amorçage de la nouvelle ère au Rassemblement national des indépendants (RNI), sous la direction de Mohamed Chaouki. Le parti a mis à profit la tenue d’une rencontre de son Organisation nationale des professionnels de la santé, samedi 7 mars à Skhirate, pour lancer l’initiative «Massar Al Mousstakbal».

Quelque 1.500 militants des quatre coins du pays ont fait le déplacement pour découvrir le cap fixé par le successeur d’Aziz Akhannouch, qui a profondément transformé cette formation au cours de la dernière décennie, en la dotant notamment d’organisations parallèles bien structurées, appelées à jouer un rôle central lors la préparation des prochaines élections législatives.

En présence des membres du bureau politique et des principales figures du RNI, M. Chaouki a salué, encore une fois, les accomplissements de son prédécesseur et promis de rester sur la même ligne pour consacrer la stature du parti comme l’une des principales forces du paysage politique national.

Pour ce faire, le parti réclame « avec fierté » le bilan du gouvernement Akhannouch, mais s’engage surtout à poursuivre l’action pour, à la fois, consolider les acquis et affronter « avec courage » les dossiers épineux, en vue de s’élever à la hauteur des attentes des citoyens. Dans ce sens, il s’engage, en outre, à maintenir la cadence de réalisation de projets structurants et veiller à ce qu’ils aient un impact réel sur la vie des citoyens.

Satisfecit et engagements

D’où l’importance du thème de la santé pour ouvrir le cycle «Massar Al Mousstakbal», censé constituer un laboratoire pour prendre le pouls des militants et, partant, appréhender les enjeux au cœur des futures échéances. Fidèle à ses traditions, le RNI va faire prévaloir, selon son président, « la proximité et l’écoute » pour cerner au mieux les priorités des citoyens. Il semble que le secteur de la santé vient à leur tête !

Et ce n’est pas Mohamed Chaouki qui dira le contraire. Dans son adresse à une salle archi-comble, il a expliqué que le choix de cette thématique n’est pas fortuit, du fait qu’il s’agit là d’un des piliers fondamentaux de la construction de l’État social.

A ce propos, il a exprimé sa pleine satisfaction des réformes entreprises par le gouvernement Akhannouch, en application de la vision royale en matière de développement et de modernisation du système de santé et de protection sociale. Aussi, il n’a pas omis de saluer le travail du ministre de tutelle, Amine Tehraoui, amené à prendre des mesures et à assumer des décisions « impopulaires mais nécessaires » pour mener à bien le processus de réforme.

Amine Tehraoui, ministre de la Santé et membre du bureau politique du RNI

Celui-ci a affirmé que les changements en cours dans ce domaine constituent une réalisation majeure dans l’histoire politique et institutionnelle du pays, faisant état de la promulgation, à cet effet, de 477 textes législatifs et réglementaires, dont des lois, des décrets et des arrêtés ministériels. S’éloignant de la langue de bois, Amine Tehraoui a énuméré une longue liste de chiffres, plus éloquents les uns que les autres, pour défendre son bilan à la tête de ce département.

Voie de l’Avenir

Dans la continuité d’une approche fondée sur la proximité, l’écoute et l’échange permanent avec sa base, mais aussi avec les citoyens, le Rassemblement national des indépendants a lancé, donc, «Massar Al Mousstakbal», qu’on peut traduire par «Voie de l’Avenir».

Cette démarche s’inscrit dans une dynamique de dialogue et de structuration interne, à travers une série de rencontres avec les organisations parallèles du parti, explique-t-on dans un communiqué à la presse. Elle vise aussi à renforcer l’écoute des militants et des profils professionnels, à dresser le bilan de la phase précédente et à ouvrir la réflexion sur les perspectives de la prochaine étape.

Le parti a également indiqué que ces rencontres permettent de revenir sur les réalisations de la période écoulée, qu’il considère comme un bilan majeur et inédit dans plusieurs secteurs. Parmi les chantiers les plus marquants figure la réforme du système de santé, portée par des réformes structurelles d’envergure et par l’amorce d’une transformation profonde destinée à améliorer la qualité des services, à moderniser les infrastructures et à mieux valoriser les ressources humaines.

Dans cette perspective, le parti a souligné que ce bilan ne relève pas d’un contexte politique circonstanciel, mais s’inscrit dans le cadre d’une vision réformatrice structurée et d’un effort collectif porté par les compétences et expertises du parti, en lien permanent avec les attentes des citoyens et des professionnels concernés.

Le parti entend poursuivre ce cycle de rencontres avec l’ensemble de ses organisations parallèles et de ses structures internes, dans le cadre d’une dynamique durable destinée à consolider le dialogue interne, à mettre en valeur les compétences et à inscrire l’écoute ainsi que la concertation au cœur de la préparation de la prochaine étape.