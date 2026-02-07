Mohamed Chaouki succède à Akhannouch à la tête du RNI

Mohamed Chaouki a été élu, samedi à El Jadida, nouveau président du Rassemblement national des indépendants (RNI), succédant à Aziz Akhannouch, au terme du congrès national extraordinaire du parti.

Élu en 2021 député de la province de Boulemane, M. Chaouki a été porté, en avril 2023, à la présidence du groupe parlementaire du parti à la Chambre des représentants. Membre du bureau politique, il avait présidé la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants.

En ouverture du Congrès extraordinaire, le président sortant a affirmé que la conjoncture impose au parti de se hisser au niveau des défis posés, à travers la proposition d’un modèle politique alternatif, à même de redonner ses lettres de noblesse à l’action partisane sérieuse et de renouveler la confiance entre la politique et la société.

En janvier dernier, Aziz Akhannouch a annoncé son départ de la présidence du RNI. «J’ai consacré dix ans de ma vie au parti et il est temps de passer le relais aux membres, malgré leur attachement à moi. Je les ai convaincus de la nécessité de promouvoir une image positive de la démocratie au sein du Rassemblement national des indépendants», a déclaré M. Akhannouch.

Il a exclu tout amendement du règlement intérieur du parti, qui prévoit seulement deux mandats à la présidence, estimant que «la démocratie a besoin de sang neuf pour renforcer la confiance des électeurs et rompre avec les pratiques des dirigeants éternels».