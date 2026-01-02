Comment l’or changera le visage de certaines régions en Afrique ?

Dans un contexte de hausse historique de l’or, un certain nombre de pays d’Afrique de l’Ouest et australe deviennent les épicentres d’une ruée minière nord-américaine. Décryptage

C’est dans ce contexte que l’analyse du paysage minier africain, éclairée par les récentes annonces de cinq sociétés aurifères nord-américaines (les canadiens Lake Victoria Gold, Barrick, Fortuna Mining, Kinross Gold et l’américain SSR Mining), révèle une géographie économique de plus en plus polarisée. L’Afrique, qui concentre près de 30 % des réserves aurifères potentielles de la planète, se retrouve au cœur de cette nouvelle ruée, attirant investisseurs, majors minières et fonds spécialisés.

Dans un récent communiqué publié par USA News Group, filiale de Market IQ Media Group, spécialisé dans les actualités financières, notamment sur les mines et les actions, l’on constate que quatre zones se détachent particulièrement dans cette recomposition : le Ghana, le Mali, le Sénégal et la Tanzanie. Ces pôles miniers concentrent aujourd’hui l’essentiel des projets d’exploration et d’expansion, portés par une combinaison rare de potentiel géologique, d’infrastructures existantes et de cadres réglementaires relativement stabilisés.

« Parmi les entreprises qui retiennent l’attention des investisseurs figurent Lake Victoria Gold (TSXV : LVG) (OTCQB : LVGLF ), Barrick Mining Corporation (NYSE : B ) (TSX : ABX), Fortuna Mining Corp. (NYSE : FSM ) (TSX : FVI), SSR Mining Inc. (NASDAQ : SSRM ) (TSX : SSRM) et Kinross Gold Corporation (NYSE : KGC ) (TSX : K).JP Morgan prévoit que le cours de l’or pourrait atteindre 5 000 dollars l’once d’ici le quatrième trimestre 2026, sous l’effet d’une demande soutenue des banques centrales, qui devrait s’établir en moyenne à 585 tonnes par trimestre », révèle notre source.

Une flambée des cours qui agit comme catalyseur

La hausse spectaculaire du prix de l’or constitue le principal moteur de cette ruée. Depuis deux ans, l’once d’or enchaîne les records, portée par l’affaiblissement de certaines devises, la persistance des conflits internationaux et la stratégie d’accumulation des banques centrales, notamment dans les économies émergentes. À cela s’ajoute une demande industrielle en croissance, liée aux technologies de pointe et à la transition énergétique. Dans ce contexte, les analystes anticipent une poursuite de la tendance haussière à moyen terme.

Plusieurs institutions financières projettent des niveaux de prix encore supérieurs à l’horizon 2026, renforçant l’appétit des compagnies minières pour des gisements à fort rendement. Or, sur ce terrain, l’Afrique offre un avantage comparatif décisif : des coûts d’extraction globalement plus compétitifs et des réserves encore largement sous-exploitées. Mais au-delà du signal prix, c’est la structuration même des bassins miniers africains qui explique l’afflux de capitaux. Les investisseurs ne se contentent plus de promesses géologiques ; ils recherchent des territoires où l’environnement opérationnel permet de sécuriser des projets sur le long terme.

Le Sénégal, par exemple, émerge comme un épicentre de développement avancé, illustré par le projet Diamba Sud Gold de Fortuna Mining Corp. Les récents résultats de forage, comme le forage DSDD574 (1,7 g/t sur 29,6 m et 2,0 g/t sur 20,0 m), démontrent une expansion significative de la minéralisation au-delà des fosses prévues. Le Mali et le Ghana, cités aux côtés du Sénégal et de la Tanzanie comme bénéficiaires de l’accélération des calendriers de développement minier, confirment leur statut de territoires de «premier ordre». Bien que la publication de USA News Group ne détaille pas de projets spécifiques dans ces deux pays pour cette période

L’Afrique de l’Ouest, cœur battant de l’or africain

L’Afrique de l’Ouest s’impose comme l’épicentre de cette dynamique. Le Ghana, le Mali et le Sénégal forment un corridor aurifère particulièrement attractif, soutenu par une continuité géologique reconnue et par plusieurs décennies d’exploitation industrielle. Le Ghana demeure la locomotive du continent. Premier producteur d’or en Afrique, le pays bénéficie d’une industrie minière mature, de cadres juridiques éprouvés et d’infrastructures capables d’absorber des investissements lourds. Cette stabilité relative explique la forte présence des majors internationales, qui y trouvent des projets à grande échelle compatibles avec leurs exigences financières et techniques.

Le Mali, malgré un environnement politique et sécuritaire plus complexe, conserve un statut incontournable dans le paysage aurifère africain. Sa géologie exceptionnelle continue d’attirer les opérateurs, qui composent avec les risques en misant sur la rentabilité des gisements existants et le potentiel d’exploration encore important. Toutefois, cette attractivité s’accompagne de tensions croissantes autour du partage de la valeur, l’État cherchant à renforcer sa souveraineté sur le secteur à travers des réformes du code minier et une renégociation des équilibres fiscaux.

Le Sénégal, de son côté, incarne la montée en puissance d’un nouvel acteur régional. Les projets récents, portés par des résultats de forage prometteurs et un climat politique relativement stable, positionnent le pays comme une destination de plus en plus crédible pour les investisseurs. À terme, Dakar ambitionne de faire de l’or un pilier structurant de son économie extractive, aux côtés des hydrocarbures.

La Tanzanie, un. pilier discret mais stratégique de l’Afrique de l’Est

À l’autre extrémité du continent, la Tanzanie s’affirme comme un pôle aurifère de premier plan en Afrique de l’Est. La région du lac Victoria concentre une activité minière ancienne, structurée autour de gisements de grande qualité et d’un tissu d’opérateurs expérimentés. Cette maturité industrielle constitue un avantage décisif dans un secteur où la réduction des risques est devenue centrale.

La présence d’infrastructures existantes et la proximité entre différents projets créent un effet d’écosystème particulièrement attractif pour les investisseurs. Les coûts d’exploration y sont souvent mieux maîtrisés, et la transition entre découverte et mise en production peut être plus rapide que dans d’autres régions du continent. Cette configuration permet à la Tanzanie de capter à la fois l’intérêt des grandes multinationales et celui des sociétés juniors en quête de rendements élevés. « Lake Victoria Gold (TSXV : LVG) (OTCQB : LVGLF ) a confirmé la présence d’une minéralisation aurifère à haute teneur, atteignant 35,45 g/t, sur son projet Tembo, situé au nord-ouest de la Tanzanie. Ces résultats valident les cibles de forage prioritaires en vue du programme prévu pour le premier trimestre 2026. Les résultats proviennent de huit sites d’exploitation artisanale actifs, les teneurs les plus élevées enregistrées à Ngula 1 confirmant que ce site est la cible principale de la société à court terme. », précise USA News Group.

Un paradoxe africain persistant

Malgré cette ruée et l’abondance des ressources, un paradoxe structurel demeure. L’Afrique reste, dans sa majorité, un fournisseur de matière première brute, captant une part limitée de la valeur générée par l’or. L’essentiel du métal extrait est exporté sans transformation locale significative, privant les économies nationales des marges liées au raffinage, à la joaillerie ou aux usages industriels.

Les retombées économiques, bien que réelles, restent souvent en deçà du potentiel. Les recettes fiscales demeurent limitées par des régimes de redevances parfois peu exigeants, tandis que la création d’emplois qualifiés reste marginale. Cette situation alimente un débat de plus en plus vif sur la nécessité de revoir les modèles d’exploitation et de renforcer la participation des États dans la chaîne de valeu.

Face à ces enjeux, plusieurs pays africains amorcent une réflexion stratégique sur la gouvernance de leurs ressources minières. Révision des codes miniers, montée en puissance des entreprises publiques, exigences accrues en matière de contenu local : les leviers se multiplient pour tenter de transformer la rente aurifère en moteur de développement durable.

À l’échelle continentale, la Vision Minière Africaine portée par l’Union africaine plaide depuis plusieurs années pour une exploitation plus intégrée et plus équitable des ressources. L’objectif est clair : faire de l’or non plus une simple source de devises, mais un catalyseur d’industrialisation, de montée en compétences et de souveraineté économique.