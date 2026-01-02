Angelina Jolie, entre engagement humanitaire, choix de vie et retour au cinéma.

Figure mondiale du cinéma et de l’action humanitaire, Angelina Jolie débute l’année 2026 sous le signe d’un engagement multiple, mêlant causes humanitaires, décisions personnelles majeures et actualité artistique remarquée.

Début janvier, l’actrice s’est rendue au poste-frontière de « Rafah », côté égyptien, à proximité de « Gaza ». Sur place, elle a rencontré des patients palestiniens évacués pour recevoir des soins, ainsi que des équipes humanitaires mobilisées dans un contexte de crise persistante. Cette visite s’inscrit dans la continuité de son engagement de longue date en faveur des civils victimes de conflits armés, un combat qu’elle mène depuis de nombreuses années sur plusieurs terrains sensibles à travers le monde.

Parallèlement à cet engagement sur le terrain, Angelina Jolie s’apprête à franchir un tournant personnel important. Selon la presse américaine, l’actrice envisage de quitter Los Angeles à l’horizon 2026 pour s’installer à l’étranger, une décision qu’elle souhaiterait concrétiser une fois que ses jumeaux auront atteint leur majorité. Ce projet marque une nouvelle étape de vie, motivée par le désir d’explorer d’autres horizons et de rééquilibrer ses priorités personnelles et professionnelles.



Sur le plan artistique, Angelina Jolie est également très présente dans l’actualité cinéma grâce au film « Couture », réalisé par Alice Winocour. Ce long métrage, qui a suscité un vif intérêt médiatique lors de sa présentation en festivals, la met notamment en scène aux côtés de l’acteur français Louis Garrel.

Le film confirme le retour affirmé de l’actrice sur le devant de la scène cinématographique, dans un registre exigeant et très attendu par la critique comme par le public.



Enfin, malgré une communication volontairement discrète sur ses projets futurs, Angelina Jolie continue d’attirer l’attention lors de ses apparitions publiques et sorties à Los Angeles. Observée par les médias people, elle cultive une présence mesurée, renforçant l’image d’une personnalité à la fois influente, engagée et résolument tournée vers un nouveau chapitre de sa vie.

Entre action humanitaire, transition personnelle et création artistique, Angelina Jolie s’impose plus que jamais comme une figure globale du renouveau et de l’engagement en ce début d’année 2026.