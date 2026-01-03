Alertes
Les prévisions du samedi 3 janvier 2026

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP
Crédit: DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 3 janvier 2026.

-Temps assez froid sur l’Atlas et le Sud-Est et l’Oriental.

-Fortes pluies et averses orageuses sur le Souss, Abda et Chiadma.

-Pluies et averses sur la moitié Nord du pays et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

-Rafales de vent assez fortes à fortes sur les Côtes et les plaines atlantiques nord et centre, l’Atlas, l’Oriental, le Sud-Est et le Sud du pays.

-Chute de neige sur les reliefs de l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux au-delà de 1800 M.

-Température minimale de l’ordre de -05/00°C sur les reliefs de l’Atlas, de 04/08°C sur le Rif et les Hauts plateaux, 16/18°C sur les provinces sahariennes et de 12/17°C partout ailleurs.

-Température diurnes en baisse.

-Mer belle à peu agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, forte à très forte entre Larache et Tan-Tan et agitée à forte ailleurs.

