Marrakech : un taux d’occupation et des nuitées en progression

Crédit: DR.

Les établissements d’hébergement touristique classés (EHTC) de Marrakech ont enregistré à fin octobre 2025 près de 11,2 millions de nuitées, soit une progression de 3 % par rapport à la même période de 2024, d’après les données de l’Observatoire du Tourisme.

Le taux d’occupation dans les établissements touristiques de Marrakech a quant à lui, atteint 73 % à fin octobre 2025, en amélioration de 2 points par rapport à la même période de 2024, indique l’Observatoire du Tourisme dans ses statistiques sur l’évolution du tourisme pour la période janvier-octobre 2025. Première destination touristique du Maroc, Marrakech a capté à elle seule 33 % des nuitées nationales durant les dix premiers mois de 2025.

En octobre, les EHTC de Marrakech ont enregistré 1,318 million de nuitées, soit une progression de 4 % par rapport au même mois de 2024, confirmant la dynamique positive de la destination. Le taux d’occupation a atteint 82 %, en hausse de 2 points sur un an. À l’échelle nationale, le volume global des nuitées dans les EHTC a dépassé 36,2 millions à fin octobre 2025, affichant une croissance de 9 % par rapport à la même période de l’année précédente, selon l’Observatoire du Tourisme. Cette performance se répartit entre un tourisme international en hausse de 11 % et un tourisme national en progression de 3 %, illustrant la forte attractivité du Royaume sur les marchés touristiques.

