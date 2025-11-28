Managem annonce des résultats en progression à fin septembre

Le Groupe Managem fait état d’un chiffre d’affaires consolidé à 7.420 millions de dirhams (MDH) au cours des neuf premiers mois de l’exercice en cours, en hausse de 14% par rapport à fin septembre 2024.

Cette évolution reflète la bonne dynamique enregistrée depuis le début de l’année, portée par un environnement de prix favorable sur l’ensemble des métaux et par la consolidation des volumes commercialisés.

Le recul de la parité USD/MAD a, toutefois, limité partiellement cette progression, avec un impact de près de –240 MDH, indique Managem dans ses indicateurs trimestriels rendus publics jeudi 27 novembre.

Au cours du troisième trimestre 2025, le Groupe a enregistré une forte croissance de 41% de son chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année écoulée, et ce malgré une baisse du taux de change USD/MAD de 11%.

Cette performance est principalement portée par le démarrage de la production commerciale de la mine d’or Boto au Sénégal, qui a réalisé sa première vente sur le trimestre. Elle reflète également l’appréciation des cours moyens de vente de l’ensemble des métaux, ainsi que la reprise des exportations de cuivre provenant de la mine de Pumpi en RD Congo.

À fin septembre 2025, les investissements s’élèvent à 4.365 MDH, dont près de 63% consacrés à la fin de la construction des projets de Boto et de Tizert. Les deux sites sont désormais opérationnels et en phase de montée en cadence, avec un démarrage des ventes commerciales de Tizert au quatrième trimestre.

En parallèle, le Groupe poursuit le développement de ses autres projets stratégiques au Maroc, notamment le projet de sulfates de cobalt et le projet gazier de Tendrara, dont la mise en service est prévue au premier semestre 2026.

L’endettement net consolidé s’élève à 15.881 MDH, en hausse de 55% par rapport à fin 2024. Cette évolution reflète l’effort d’investissement soutenu engagé par le Groupe pour achever les projets en construction et accompagner le développement des nouveaux projets stratégiques.