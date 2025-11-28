Alertes
DARI célèbre la passion du football avec son édition collector "Champions Pasta"

DARI, leader national du couscous et des pâtes alimentaires, célèbre la passion du football et rend hommage aux Lions de l’Atlas avec une édition collector exclusive “Champions Pasta”.

Cette édition spéciale, aux couleurs du Maroc, incarne la fierté nationale, l’esprit d’équipe et la promotion de l’excellence, valeurs chères à DARI et à la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), dont la marque est Partenaire et Fournisseur Officiel depuis plusieurs années. Elle symbolise également l’excellence du Made in Morocco, qui fait la fierté du sport et de l’industrie nationale.

Symbole de plaisir, d’énergie et de convivialité, cette édition limitée invite petits et grands champions à partager des moments d’émotion autour du football et à participer à des jeux-concours célébrant l’esprit sportif et la passion du jeu.

Lire aussi I L’ONMT déploie un dispositif pour la CAN-2025

Le pack “Champions Pasta” met à l’honneur l’ensemble des équipes nationales, notamment nos jeunes Champions du monde U20 et l’équipe féminine, véritables fiertés du football marocain et ambassadeurs des valeurs de persévérance, de talent et de succès collectif.

Depuis plus de 25 ans, DARI soutient activement le sport national à travers des partenariats et initiatives qui promeuvent les bienfaits du sport et d’une alimentation saine et équilibrée. Avec “Champions Pasta”, DARI réaffirme son engagement à associer nutrition, plaisir et performance au service de la passion du football marocain, de la valorisation des talents et de l’émergence des champions de demain.

