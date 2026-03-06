Gilles Fromageot: «Notre ambition est de faire d’AXA l’assureur de référence en Afrique Atlantique d’ici 2030»

À la tête AXA Afrique Atlantique, Gilles Fromageot pilote une transformation stratégique visant à renforcer la présence du groupe sur les marchés marocain et d’Afrique subsaharienne francophone. Entre innovation technologique, partenariats industriels et développement de solutions adaptées à un continent encore sous-assuré, le dirigeant détaille sa vision pour faire d’AXA un acteur incontournable de l’assurance dans la région.

Vous avez pris la direction d’AXA Assurance Maroc et des entités en CIMA après une carrière internationale, notamment en Asie. Quelle est votre priorité stratégique pour renforcer la présence d’AXA sur les marchés marocain et francophones d’Afrique subsaharienne ?

Ma priorité est de construire un modèle régional solide et cohérent, capable de combiner ancrage local et standards internationaux. La création d’AXA Afrique Atlantique s’inscrit précisément dans cette logique. Elle permet de rapprocher cinq marchés — le Maroc, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Gabon — autour d’une même vision et d’un pilotage régional basé à Casablanca.

Cette organisation nous permet de mieux mutualiser les expertises, d’accélérer l’innovation et de proposer des solutions toujours plus proches des besoins de nos clients. Notre ambition à l’horizon 2030 est claire : faire d’AXA l’assureur de référence en Afrique Atlantique, centré sur le client, partenaire dans la durée et acteur d’un impact sociétal durable.

Quels produits ou services innovants AXA envisage-t-elle d’introduire pour répondre aux besoins spécifiques des clients ?

L’innovation chez AXA ne se limite pas à lancer de nouveaux produits. Elle consiste surtout à repenser l’expérience client sous tous les angles de vue, notamment via la technologie et la data.

Nous travaillons notamment sur trois axes. Le premier est la simplification du parcours client, notamment dans la gestion des sinistres, grâce à des plateformes digitales et à l’intelligence artificielle.

Le deuxième concerne les nouveaux usages, par exemple dans la mobilité ou la santé, où les attentes des clients évoluent rapidement. Enfin, nous développons des solutions plus personnalisées, basées sur l’analyse des données, afin d’adapter nos offres au profil et aux besoins réels des assurés. Dans un continent où le taux de pénétration de l’assurance reste encore relativement faible, l’innovation est un levier essentiel pour rendre l’assurance plus accessible et surtout plus utile.

La cession de 80 % d’AXA Crédit à une filiale de Stellantis représente une étape importante dans votre stratégie : comment cette opération s’inscrit-elle dans la vision d’AXA pour se recentrer sur son cœur de métier ?

Cette opération s’inscrit dans une logique stratégique très claire : concentrer nos ressources sur notre cœur de métier, l’assurance et la gestion des risques.

Le partenariat avec Stellantis permet de confier l’activité de financement automobile à un acteur industriel dont c’est le métier principal, tout en continuant à développer des solutions d’assurance adaptées à l’écosystème automobile. Ce type de partenariat est une façon efficace de combiner les expertises : d’un côté, le financement et la distribution automobile ; de l’autre, la protection et les services assurantiels. C’est une illustration de la manière dont AXA cherche à créer des écosystèmes de valeur plutôt qu’à opérer seul.

Le partenariat avec Stellantis va au-delà de la simple cession d’AXA Crédit : vous lancez aussi une offre d’assurance dédiée à la micromobilité électrique. Quels sont les objectifs dans le contexte de mobilité durable en Afrique ?

La mobilité évolue rapidement, notamment dans les grandes villes africaines où les enjeux de congestion, de coût et d’impact environnemental sont de plus en plus importants. La micromobilité électrique représente une solution intéressante pour répondre à ces défis.

Notre partenariat avec Stellantis vise justement à accompagner ces nouveaux usages en proposant des solutions d’assurance adaptées à ces véhicules et à leurs utilisateurs. C’est aussi une manière de contribuer au développement d’une mobilité plus durable tout en élargissant l’accès à des solutions de protection pour de nouveaux profils d’utilisateurs.

L’IA bouleverse tous les secteurs. Comment AXA voit cette technologie ? Avez-vous une stratégie dans ce domaine ?

L’intelligence artificielle est déjà en train de transformer profondément nos vies, notre manière de travailler et notre secteur. Le groupe AXA a clairement fait le choix d’intégrer la data et l’IA au cœur de sa stratégie de développement : dans l’analyse des risques, la tarification, la détection des fraudes ou encore la gestion des sinistres. Au niveau de la région Afrique Atlantique, nous avons lancé par exemple une nouvelle plateforme de gestion des sinistres enrichie par des solutions d’intelligence artificielle générative, qui permet d’accélérer le traitement des dossiers et d’améliorer l’expérience client.

Sur le plan interne, nous formons l’ensemble de nos collaborateurs à l’intégration de l’IA générative dans leurs métiers pour améliorer les performances mais également la qualité du delivery. D’ailleurs, nous avons été précurseurs à ce sujet en outillant tous les collaborateurs

Pour 2026, quels sont vos grands chantiers ?

L’année 2026 sera une année d’accélération. Après une première phase consacrée à la structuration d’AXA Afrique Atlantique, nous allons maintenant nous concentrer sur trois priorités. La première est le développement de solutions plus innovantes et plus accessibles, adaptées aux besoins des particuliers comme des entreprises. La deuxième est la transformation technologique, avec l’intégration de la data et de l’intelligence artificielle dans nos principaux processus.

Enfin, nous allons poursuivre le renforcement de la collaboration régionale entre les différents marchés afin de partager les meilleures pratiques et de gagner en efficacité. L’objectif est simple : construire une région plus agile, plus innovante et encore plus proche de ses clients.