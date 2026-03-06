Alertes
Aswak Assalam lance «Khayrat Bladna» en faveur des coopératives

Aswak Assalam, filiale du Groupe YNNA, annonce aujourd’hui le lancement de « Khayrat Bladna », une initiative nationale dédiée à la promotion des produits du terroir issus des coopératives marocaines, en partenariat avec l’Agence pour le Développement Agricole (ADA).

Dans ce cadre, le magasin Aswak Assalam Hay Riad accueille, du 4 au 17 mars, cet événement qui met à l’honneur le savoir-faire des coopératives marocaines, rapproche producteurs et consommateurs et propose aux visiteurs une immersion authentique dans les richesses du terroir national.

Pendant deux semaines, les visiteurs pourront découvrir une large sélection de produits emblématiques du terroir marocain, proposés par plusieurs coopératives : miel, amlou, dattes, couscous, épices, safran, huiles ainsi que des produits cosmétiques naturels. L’événement constitue ainsi une opportunité privilégiée de valoriser les produits locaux tout en soutenant l’économie sociale et solidaire.

Aujourd’hui, le Maroc compte plusieurs coopératives agricoles opérant dans le secteur des produits du terroir, qui représentent un levier essentiel de création de revenu et d’inclusion économique, notamment dans les zones rurales.

« Les coopératives jouent un rôle essentiel dans la valorisation des produits du terroir et dans le développement d’une économie plus inclusive. À travers l’initiative “Khayrat Bladna”, Aswak Assalam souhaite leur offrir une vitrine privilégiée au sein de la distribution moderne et contribuer à rapprocher les producteurs des consommateurs. Cette démarche s’inscrit pleinement dans l’engagement du Groupe Ynna en faveur du Made in Morocco et du développement des filières locales. » déclare Abdelkrim Tassine, Administrateur d’Aswak Assalam.

Depuis la signature, en 2019, d’une convention de partenariat avec l’Agence pour le Développement Agricole, Aswak Assalam s’engage activement dans la promotion et la commercialisation des produits du terroir.

Aujourd’hui, l’enseigne propose, à travers ses 15 magasins au Maroc, plus de 1 000 produits issus de presque 45  coopératives marocaines, provenant de différentes régions du Royaume, contribuant ainsi à la valorisation du patrimoine agricole national.

« Nous saluons l’initiative d’Aswak Assalam qui offre aux coopératives une belle opportunité de présenter leurs produits au grand public et de renforcer leur visibilité auprès des consommateurs. Ce type d’événement contribue concrètement à la promotion des produits du terroir et au développement de l’économie sociale et solidaire. » souligne El Mahdi Arrifi, Directeur Général de l’Agence pour le Développement Agricole.

Au-delà de cet événement, Aswak Assalam poursuit son engagement en faveur de la promotion des coopératives marocaines et de la valorisation des produits du terroir.  Dans cette dynamique, Aswak Assalam accorde une place importante aux produits issus des coopératives au sein de ses magasins, à travers des corners dédiés et des espaces de mise en avant spécifiques, permettant aux clients de découvrir plus facilement la richesse et la diversité du terroir marocain.

