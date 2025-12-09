Damane Cash et la FEP s’accordent sur la digitalisation des paiements scolaires

Damane Cash, filiale de BMCE Group, et la Fédération de l’enseignement privé (FEP) officialisent un partenariat portant sur la digitalisation des paiements scolaires, à travers une série de solutions mises à la disposition des établissements membres de la FEP.

Cette initiative « place les établissements scolaires au cœur de la transition numérique du pays » et s’inscrit dans les orientations nationales en matière d’inclusion financière, de modernisation des services éducatifs et de promotion d’un écosystème de paiement sécurisé et accessible, explique Damane Cash.

À travers cette convention, Damane Cash, acquéreur monétique depuis mai 2025, mettra à la disposition des établissements membres de la FEP une gamme complète de solutions de paiement, incluant les terminaux électroniques, le paiement en ligne, les QR Codes, les applications mobiles ainsi que des outils intégrés de reporting. Les écoles bénéficieront d’un accompagnement opérationnel, technique et administratif, ainsi que de conditions tarifaires préférentielles destinées à faciliter leur transition vers des moyens de paiement modernes.

La FEP assurera la promotion et le déploiement de ces solutions auprès de l’ensemble de son réseau national, afin d’encourager une adoption large, cohérente et harmonisée au sein du secteur. La convention prévoit également l’ouverture vers d’autres axes de collaboration, notamment l’éducation financière et digitale, le développement de services monétiques adaptés au besoin des écoles et l’organisation d’ateliers, formations et actions de sensibilisation destinées aux communautés éducatives.

Au-delà de l’aspect technologique, cet accord porte une ambition sociétale forte. Il vise à simplifier la relation financière entre les familles et les établissements scolaires grâce à des moyens de paiement pratiques, traçables et sécurisés, à renforcer la confiance dans les usages digitaux et à accompagner les familles comme les gestionnaires d’écoles dans l’adoption de nouveaux réflexes numériques. Il contribue également aux objectifs de la stratégie nationale d’inclusion financière en facilitant l’accès à des modes de paiement modernes et fiables.

Par cette collaboration, Damane Cash et la FEP affirment une vision commune : moderniser les usages de paiement et améliorer l’efficacité de la relation entre écoles et familles, tout en soutenant la transformation digitale du secteur éducatif marocain.