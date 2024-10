Maroc-Qatar 2024: les principales dates à retenir pour l’automne

L’année Maroc-Qatar 2024 reprend ses droits avec une programmation automnale haute en couleurs et riche en événements grandioses. Entre arts, patrimoine, gastronomie et business, l’agenda est bien chargé d’ici la fin de l’année. Florilège des principales dates.

À commencer par ce week-end (18-20 octobre) : la capitale Rabat accueille le Longines Global Champion Tour, un rendez-vous majeur de sauts d’obstacles réunissant les meilleurs cavaliers du monde entier. L’épreuve se déroulera dans un lieu spécialement aménagé pour la circonstance sur l’esplanade du Grand Théâtre. Trois jours plus tard (23-24 octobre), Marrakech devra abriter le Fashion Trust Arabia, qui met à l’honneur les grands créateurs arabes de la mode.

Dans l’un des moments forts de la manifestation, il sera procédé à l’inauguration, le 1er novembre, de Dar Al Maghrib à Doha. Inspiré de l’architecture du Ksar Aït Benhaddou, ce pavillon est conçu comme un espace immersif (1200 m2) représentant quatre facettes du Royaume : Terre de confluences, Terre de Lumière, Terre de Rassemblement et Terre de Passion.

Non loin de cette nouvelle adresse, le Musée d’art Islamique du Qatar accueillera l’exposition « Splendeurs de l’Atlas », une sélection de plus de 200 œuvres d’art inédites provenant de diverses institutions marocaines.

De retour au Maroc, se tiendra le Qatar-Africa Business Forum à Marrakech (16-17 novembre). La rencontre vise à promouvoir des partenariats durables entre le Qatar, le Maroc et le continent africain, avec un focus sur le développement, l’entreprenariat et l’innovation.

Au centre des curiosités, le Caftan Fashion Show aura lieu le 30 novembre à Doha. Un défilé exceptionnel mettant en lumière 10 créateurs marocains de caftans. Les œuvres seront Inspirées de la poésie Ghazali et la calligraphie arabe. Ce sera une ode à l’héritage et au savoir-faire de l’artisanat marocain.

Le point d’orgue de cette programmation sera le Tbourida Show dans la capitale qatarie (18 décembre). Les cavaliers marocains vêtus de tenues traditionnelles offriront à un public cosmopolite une fresque d’exception de ce patrimoine national, qui célèbre la beauté et la singularité des arts équestres marocains.

L’année Maroc-Qatar 2024 est une manifestation portée par l’Initiative « Years of Culture », présidée par Cheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani. Cette institution choisit, pour chaque édition, un partenaire international afin d’encourager le partage culturel et humain entre ce pays du Golfe et le reste du monde. C’est la première fois que le Qatar a opté pour un one-on-one avec un pays d’Afrique du Nord.