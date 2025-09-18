Casa Anfa: lancement imminent des travaux de la deuxième tranche du parc urbain

Après avoir inauguré en 2020 la première tranche verte de près de 18 hectares, l’Agence d’Urbanisation de Développement d’Anfa (AUDA) s’apprête à lancer les travaux d’aménagement de ce qui reste encore à valoriser du parc urbain de Casa Anfa.

Cette fois, la filiale du groupe CDG qui pilote le développement du nouveau quartier Casa Anfa, a confié les études techniques de son prochain projet à un cabinet de renom qui devra bientôt rendre sa copie pour un démarrage des travaux programmé en fin 2025. Doté d’une enveloppe de plusieurs dizaines de millions de dirhams, le projet devra permettre l’aménagement des 32 hectares restants de l’armature verte de Casa Anfa et d’offrir à la rue principale Main Street, qui traverse Casablanca Finance City, une vue imprenable sur deux parcs mitoyens.

Il faut dire, que l’un des arguments clefs qui séduit les entreprises et promoteurs immobiliers qui s’implantent de plus en plus dans ce nouveau centre névralgique de Casablanca est la densité verte (m² d’espace par surface constructible) dans une assiette foncière d’environ 350 hectares.

Lire aussi | La ville de Casablanca veut accélérer le projet de l’Avenue Royale

D’où l’empressement de l’AUDA à rendre opérationnelle l’intégralité des espaces verts alors que la troisième tranche verra bientôt, à son tour, les grues et les engins à ne plus en finir.

Rappelons, que pour mieux connaitre la clientèle, l’AUDA a lancé récemment une étude de marché stratégique portant sur les composantes résidentielles, bureaux et hôtelières du Grand Casablanca. Objectif : analyser les dynamiques du secteur, identifier les opportunités et affiner le positionnement du pôle urbain Casa Anfa, projet d’aménagement majeur de la métropole.