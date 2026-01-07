Le groupe ODM initie le process de sa transmission capitalistique

Deux ans après avoir organisé un nouveau tour de table de financement, le groupe de santé Oncologie et Diagnostic du Maroc (ODM) est mis en vente par ses actionnaires.

Le numéro 4 des établissements de santé privés au Maroc cherche un nouveau repreneur, sachant que ses principaux actionnaires actuels sont des fonds d’investissement menés par Alta Semper et accompagnés d’une agence internationale de développement, Proparco en l’occurrence, qui y ont fait leur entrée dans le capital depuis plus de six ans.

Aussi, de « prédateur » de cliniques ayant construit son patrimoine à grands coups de croissance externe durant une décennie, Oncologie et Diagnostic du Maroc devient une «proie» pour des acquéreurs potentiels. Selon des sources proches du dossier, le groupe qui totalise une douzaine d’établissements de santé spécialisés répartis à travers le Maroc, est déjà en négociations avec un autre groupe concurrent désireux de consolider sa position derrière le leader incontesté, le groupe Akdital qui compte, lui, une quarantaine de cliniques à travers le pays. Une opération à suivre donc et dont l’aboutissement prévu, au cours de l’année 2026, devra rabattre les cartes d’un secteur en fort développement.

Rappelons, qu’ODM est un groupe de santé spécialisé dans le traitement de cancer (oncologie) et la radiologie avec plus de la moitié de son portefeuille de cliniques composée de centres d’oncologie et de radiologie. En 2021, le groupe présidé par Mohamed Elmandjra avait levé, au niveau de sa holding de tête, quelques 230 millions de dirhams auprès du fonds danois IFU et qui avait servi à compléter son programme d’investissement et de refinancer une partie de sa dette bancaire.