Le Groupe Akdital déploie ses ailes à Inezgane

Moins de deux ans après avoir pris pied dans la ville d’Agadir à travers l’inauguration en septembre 2022 de l’Hôpital International Agadir et du Centre International d’Oncologie Agadir, le groupe de cliniques Akdital compte renforcer sa présence dans la Région Souss-Massa.

Le leader de la santé privée au Maroc avec plus de 15% de capacité litière privée globale du Royaume (avec plus de 2000 lits), vient de créer la Clinique Internationale d’Inezgane. Cette nouvelle filiale devra démarrer incessamment la construction d’un établissement de santé dans la ville située entre Agadir et Aït Melloul, dans la vallée du Souss et qui connaît un fort développement démographique et économique depuis une dizaine d’années. Situé à une trentaine de kilomètres de l’Hôpital International Agadir, ce futur établissement comptera une cinquantaine de lits au démarrage et sera doté de plusieurs blocs opératoires et salles de consultation et de soins.

Il fait partie d’un large plan de développement que le Groupe Akdital compte déployer lors des prochaines années et pour lequel il avait annoncé son intention de lancer une augmentation de capital d’un milliard de dirhams d’ici fin 2024 pour son financement.

Rappelons, qu’Akdital a élargi son réseau en 2023 en inaugurant cinq nouveaux établissements au cours de cette année ; clinique multidisciplinaire de Mohammedia, clinique du bien-être de Bouskoura, l’hôpital international et le Centre international d’Oncologie de Fès, l’hôpital privé de Béni Mellal