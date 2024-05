Le Groupe Akdital lance la construction de son centre d’oncologie à Benguérir

Un an après avoir signé en grande pompe une convention de partenariat protéiforme avec l’UM6P (Université Mohammed VI Polytechnique), le Groupe Akdital passe à l’action et crée le Centre International d’Oncologie de Ben- guérir.

Cette structure est appelée à porter le 23ème établissement de santé du leader du secteur privé de la santé au Maroc et qui sera basé à l’enceinte de la «Health Care City», la future Cité de la Santé au cœur de la ville de Benguérir et adossée à l’UM6P et qui avait été initiée avant la pandémie du Covid-19.

Filiale à 80% du Groupe AKDITAL, Centre International d’Oncologie de Benguérir prévoit d’investir plus de 100 millions de dirhams pour permettre aux habitants de la région de bénéficier de prestations de soins aux standards internationaux dans le domaine de l’oncologie en administrant des soins dans le cadre de protocoles de chimiothérapie et de radiothérapie. Son plateau technique inclura un équipement de scintigraphie gamma et la tomographie à émission de positons (PET-scan).

Rappelons, que le Groupe AKDITAL opère actuellement un réseau de 22 établissements de santé répartis sur 22 villes du royaume et représentant plus de 15% de l’offre nationale privée (près de 2.500 lits). Le groupe fondé par Rochdi Talib et Ahmed Akdim propose une gamme complète de soins médicaux, couvrant toutes les spécialités et offrant une continuité des soins grâce à une prise en charge individualisée et multidisciplinaire. Quant à l’Université Mohammed VI Polytechnique-UM6P, elle incarne aujourd’hui le bras armé éducatif et de R&D du Groupe OCP.