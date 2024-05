Huit ans après y avoir pris pied, l’italien Moroni & Partners quitte le Maroc.

Cet ingénieriste spécialisé dans le domaine des énergies renouvelables vient de liquider Moroni & Partners Morocco SARL, sa filiale à 100%. Il faut dire, que malgré des premiers contrats obtenus au lendemain de la création de cette entité en 2016, notamment avec Green Energy Park pour le testing et la certification des panneaux photovoltaïques, les transformateurs et les batteries pour les besoins de laboratoire externe que cette joint-venture entre l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN) et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) voulait mettre en place, Moroni & Partners n’a pas pu réellement percer sur le marché marocain. Son rachat en 2019 par le néerlandais Kiwa Grup a également contribué à changer de fusil d’épaule pour ce qui est de l’intérêt de garder une présence directe au Maroc, alors qu’au sein de son ex-maison mère italienne, la filiale marocaine représentait la seule base africaine.

Rappelons, que Kiwa Group est l’un des 20 grands acteurs mondiaux du secteur des essais, des contrôles et de la certification (ECC). Avec quelques 12.000 collaborateurs répartis sur 35 pays à travers le monde, le groupe basé à Rijswijk (un village situé à la commune néerlandaise de Hollande-Méridionale), revendique un chiffre d’affaires consolidé 2023 de 1,33 milliard d’euros (près de 15 milliards de dirhams) pour un résultat d’exploitation de 123 millions d’euros (près de 1,35 milliard de dirhams).