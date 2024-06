Le groupe Akdital plante son étendard à Oujda

Quelques mois après l’inauguration du premier hôpital privé de la ville d’Oujda, un autre ténor de la médecine privée au Maroc compte inaugurer un établissement de soins d’envergure à la capitale de l’Oriental.

Ce n’est autre que le leader marocain du secteur privé de la santé, en l’occurrence Akdital, qui compte planter son étendard dans une ville et une région où il est jusqu’à présent absent et ce, à travers une nouvelle filiale récemment créée et ayant pour raison sociale Hôpital Privé d’Oujda.

Pour l’instant, cette entité est en phase de sécurisation du foncier qui devrait abriter son projet d’un hôpital privé doté d’une infrastructure moderne et disposant d’une capacité d’accueil de plus d’une centaine de lits. Avec des travaux de construction dont le lancement est prévu dans quelques mois, l’Hôpital Privé d’Oujda devrait voir le jour au cours du deuxième semestre 2025. Il faut dire, que le Groupe Akdital déroule depuis son introduction en bourse en fin 2022 (pour un montant global de plus d’un milliard de dirhams), un programme d’investissement des plus ambitieux. Rien qu’en 2024, le groupe fondé par Docteur Rochdi Talib compte inaugurer quinze nouvelles cliniques, représentant près de 1.430 lits répartis dans 11 nouvelles villes. Ce qui devrait porter le total à 36 établissements et 3.622 lits, soit 20 % de l’offre nationale privée. Un investissement dépassant le milliard de dirhams est prévu cette année pour soutenir cette croissance.

Rappelons qu’en avril 2024, l’infrastructure sanitaire s’est renforcée à Oujda à travers l’inauguration de l’Hôpital Privé International Méditerranéen, un établissement édifié sur un site de 8.100 m² et qui revendique une capacité d’accueil de 138 lits, dont 78 lits d’hospitalisation, une unité de réanimation de 23 lits et une autre dédiée aux soins intensifs (6 lits), ainsi qu’un hôpital du jour pour la prise en charge des patients atteints de cancer.