Le groupe Capital Trust crée une filiale dédiée au private equity

Quelques semaines après avoir obtenu l’agrément de conseil en activités de conseil en investissement financier de catégorie 2 à travers sa filiale Capital Trust Finance, le groupe Capital Trust crée une nouvelle filiale Capital Trust Invest.

Dotée d’un capital de démarrage de deux millions de dirhams, cette entité sera le bras armé de la banque d’affaires créée par Lamia Boutaleb en 2008 dans les métiers de capital investissement et plus particulièrement la gestion des OPCC (Organisme de Placement Collectif en Capital). Les rênes opérationnelles de Capital Trust Invest ont été confiées à Amine Omar Tazi-Riffi, un marocain de la diaspora européenne connu pour avoir dirigé le bureau genevois du leader mondial en conseil en stratégie, l’américain Mac Kinsey.

Le nouveau patron du dernier né du groupe Capital Trust est également connu pour s’être converti au cours des dernières années au private equity, d’où la convergence avec les visées de Lamia Boutaleb dans cette activité en pleine ébullition au Maroc depuis que le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement a lancé son programme de dynamisation de l’économie réelle à travers les fonds d’investissement répartis en six thématiques (Agriculture, Tourisme, PME, Industrie, Infrastructure et Start-up) et s’apprête à y injecter plus de 10 milliards de dirhams.

Rappelons, que Capital Trust est une banque d’affaires indépendante qui opère dans presque tous les métiers de la finance de marché. Organisé en cinq pôles d’expertise à savoir banque d’affaires, activités de marché, gestion d’actifs, gestion privée et désormais private equity, le groupe compte une demi-douzaine de filiales métiers.