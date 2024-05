Le sud-africain Vantage Capital accélère le pas au Maroc

Vantage Capital s’apprête à franchir un nouveau pas dans son développement au Maroc.

Près de cinq ans après avoir investi quelques 8 millions d’euros (près de 90 millions de dirhams) dans Equity Invest, holding de six sociétés technologiques marocaines fondée et dirigée par Ali Bettahi, ce spécialiste Sud-Africain de la dette mezzanine en Afrique opérera bientôt son quatrième investissement dans notre pays pour un montant supérieur à 150 millions de dirhams.

Lire aussi | Othmane Benjelloun reçoit le premier assureur de Chine

Cette fois-ci, c’est dans le secteur primaire que le gestionnaire de fonds d’investissement co-fondé par Luc Albinski et Warren Van Der Merwe a jeté son dévolu et plus particulièrement sur le segment des fruits rouges.

Cette quatrième opération vient ponctuer deux derniers investissements de plus grande envergure réalisés par Vantage Capital au Maroc pour des montants autour de 300 millions de dirhams chacun et tous les deux ayant bénéficié à des acteurs de la santé, à savoir le réseau de cliniques CIM Santé et Promamec (le numéro deux marocain des dispositifs médicaux).

Lire aussi | Batteries : Tanger Tech accueille deux géants chinois pour un investissement de 910 MDH

Il faut dire, que le gestionnaire de fonds d’investissement dont la création remonte à 2001 et gère actuellement plus d’un milliard de dollars (près de 10 milliards de dirhams), érige le Maroc comme destination majeure de ses investissements en Afrique en dehors de son marché domestique de l’Afrique du Sud. Outre ses interventions en dette mezzanine, Vantage Capital apporte ponctuellement et sur des poches minoritaires des fonds qu’il gère du financement en fonds propres purs, comme ce fut le cas pour Promamec et CIM Santé.