Batteries : Tanger Tech accueille deux géants chinois pour un investissement de 910 MDH

La Cité Mohammed VI Tanger Tech accueille deux nouveaux géants chinois de l’industrie des batteries automobiles.

Ces projets, portés respectivement par le groupe HAILIANG et la société SHINZOOM, représentent un investissement total de 910 millions de dollars US en 2024, couvrant une superficie de 50 hectares et induisant la création de 3800 emplois.

La signature des accords a eu lieu aujourd’hui, le 14 mai 2024, au siège de la BANK OF AFRICA, en présence de plusieurs personnalités de renom, dont le Président de la Société d’Aménagement de Tanger Tech, Othman Benjelloun, le Président de TMSA, Fouad Brini, et le Président de la Région Tanger Tétouan Al Hoceima, Omar Moro. Étaient également présents les dirigeants de HAILIANG et SHINZOOM, Cao Jiangu et Pi Tao, ainsi que leur équipe de direction respective.

Le projet de HAILIANG, établi sur une superficie de 30 hectares, représente un investissement initial de 450 millions de dollars US dès 2024, avec la création prévue de 1800 emplois. Fondée en 1989, HAILIANG est un leader mondial dans la production de pièces automobiles en cuivre, avec des revenus atteignant 30 milliards de dollars US en 2022. Le projet de SHINZOOM, quant à lui, s’étend sur 20 hectares et implique un investissement de 460 millions de dollars US, avec la création de 2000 emplois. Cette société, filiale de Hunan Zhongke Electric Co., Ltd, est reconnue pour son excellence dans la production d’anodes pour les batteries au lithium.

Ces initiatives renforcent le positionnement du Maroc dans le secteur automobile mondial et témoignent de sa capacité à attirer des investissements majeurs. La Cité Mohammed VI Tanger Tech continue ainsi sa montée en puissance en tant que hub industriel de premier plan, offrant des opportunités de croissance et d’emploi à l’échelle nationale et internationale.